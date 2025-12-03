Лайфстайл:

Времето утре - 4 декември 2025 г.

03 декември 2025, 12:42 часа 591 прочитания 0 коментара
Времето утре - 4 декември 2025 г.

На 4 декември 2025 г. през нощта ще е предимно облачно и на отделни места в крайните западни и североизточни райони ще превалява дъжд. В низините и по поречията на реките ще е мъгливо. Ще е почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, по крайбрежието на морето ще са по-високи.

ОЩЕ: "Кой разпореди тези облаци?": Николай Василковски се разкрещя и небето се изчисти

В четвъртък облачността ще е значителна. Привечер от югозапад ще започнат валежи от дъжд. На много места в равнините и котловините ще се задържи мъгливо. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 10° и 15°, по-ниски в местата с трайна мъгла. В София минималната температура ще бъде около 3°, а максималната – около 8°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

В планините - облачно

В планините ще бъде предимно облачно. Привечер от югозапад ще завали дъжд, над 1800 метра - сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°.

Облаци и по морето

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По Черноморието ще има променлива, често значителна облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 16°. Температурата на морската вода е 14°-15°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Източник: meteo.bg

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
прогноза за времето времето времето утре
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес