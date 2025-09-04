Времето утре - 5 септември 2025 г.

Войната в Украйна:

На 5 септември 2025 г. атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца, няма да се променя съществено. През деня ще има слънчево време, с разкъсана висока облачност. Над Източна България ще има временни увеличения на облачността, по-значителни през нощта и преди обяд, когато на изолирани места ще превали слабо. През нощта ще духа слаб, през деня в Източна България до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 28° и 33°, в София – около 29°, показва прогнозата за времето.

В планините ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. Ще до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 15°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, по-значителни преди обяд, когато на изолирани места, главно по южното крайбрежие, ще превали слабо. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Продължителност на деня: 12 ч. и 58 мин.

