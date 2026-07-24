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Времето утре - 25 юли 2026 г.

24 юли 2026, 15:18 часа 298 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Времето утре - 25 юли 2026 г.

На 25 юли 2026 г. запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява, в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рило-Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд, в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито с умерен, в Източна България и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24° и 29°, в София - около 24°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Времето до края на юли 2026 г.

Гръмотевици в планините

Над планините облачността ще е по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи, в отделни райони с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от северната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 9°.

Облачно над морето

Над Черноморието облачността ще е променлива, често значителна. Ще има и краткотрайни превалявания, в сутрешните часове главно по южното крайбрежие, а след обяд на малко повече места. Ще духа умерен и временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала, по южното крайбрежие до около 4 бала.

Седмична прогноза за времето за 20-26 юли 2026 г.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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