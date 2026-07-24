Прокуратурата поема разследването на трагедията с 4 жертви на пътя Русе - Бяла

Окръжната прокуратура в Русе ръководи разследването на катастрофата по пътя Русе - Бяла, в района край разклона за село Екзарх Йосиф, при която загинаха четирима души. Това съобщиха от прокуратурата, цитирани от БТА. Сигнал за инцидента е подаден около 9:45 часа днес. Блъснали са се тежкотоварен камион с русенска регистрация и миниван с украинска регистрация. В лекия автомобил са пътували шестима души, от които две деца - всички те са украински граждани. Четиримата загинали са шофьорът на минивана, две жени и 11-годишно дете. Други двама от пътниците - мъж и дете, са настанени за лечение в Университетската болница "Канев" в Русе.Още: Четири жертви след жестоката катастрофа на пътя Русе – Бяла

Самоличността на жертвите още не е установена

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От прокуратурата обясняват, че към момента самоличността на починалите и на пострадалите не е установена категорично. По предварителни данни те са роднини. Разследването на случая продължава. Още: Поредна катастрофа на пътя Русе - Бяла затруднява движението Разпитват се свидетели и са назначени необходимите експертизи. Участъкът от пътя Русе - Бяла продължава да бъде затворен за движение. Организиран е обходен маршрут през град Две Могили. Междувременно от Министерството на транспорта и съобщенията информираха по-рано, че първоначалната проверка на "Автомобилна администрация" не е установила нарушения, свързани с камиона, участвал в катастрофата. Пробите на шофьора на тира за алкохол и наркотици са били отрицателни, предава БНР. Той не е нарушил и изискванията за задължителна почивка. Още: Катастрофата на пътя Русе-Бяла: 14-годишно дете е сред ранените