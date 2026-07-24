Юрген Клоп към германските медии: Ако не остававите семейството ми на мира, веднага ще си тръгна!

Провалът на Германия на Световното първенство по футбол през това лято, завършил с ранно отпадане на 1/16-финалите от Парагвай, разтърси из основи плановете на местната федерация. Това доведе до уволнението на Юлиан Нагелсман, а ръководството на централата реагира светкавично, насочвайки се към голямата си цел – Юрген Клоп.

Бившият мениджър на Ливърпул и Борусия Дортмунд, който изпълняваше мисия в Ред Бул без официална треньорска позиция, беше опция номер едно за Германския футболен съюз и днес бе официално представен като новия селекционер на Бундестима.

Клоп представи своя план за Бундестима

Jürgen Klopp: "The day you don't want me anymore, I'm gone - without any severance pay. If you say tomorrow that he's rubbish, I'm gone. Not just one person, it would have to be more than that. If the DFB says he's rubbish, I'm gone. If you behave badly and don't leave my family… pic.twitter.com/VbePBYhIYV — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 24, 2026

„Възхитен съм. За мен е огромна чест да бъда тук. Много съм емоционален. Имах представа за мащаба на поста национален селекционер, но никога не съм си представял, че може да достигне такива размери. Подписването на този договор превръща днешния ден в наистина изключителен. Искам да благодаря на всички замесени и се радвам, че всичко най-накрая приключи. Ще имаме нужда от вас в това ново приключение. За нас ще бъде важно да започнем добре в медийно отношение занапред“.

Специалистът не се поколеба да отправи и първото си предупреждение, визирайки отношението към предшествениците си Нагелсман и Тухел. „Все пак съм тук. Но ако вече не ме искате, ще си тръгна. Ако не оставите семейството ми на мира, също ще си тръгна“, отсече той още в началото.

Веднага след това Клоп представи и своя план за действие. „Искаме да проучим всички пътища. Основната ми мисия е да помогна на мъжкия национален отбор, а това е възможно само ако се извършва качествена работа в основата. Понякога имаме чувството, че трябва да правим като испанците в една област или като французите в друга, но ние искаме в бъдеще други нации да казват, че искат да следват примера на футболния съюз. По време на Световното първенство изглеждаше, че нямаме добри играчи, но ние имаме много добри футболисти. Ситуацията не е толкова лоша, далеч не е“.

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