Теменужка Петкова: Радев да се извини за бюджета за 2026 г.

"Сигурно си спомняте, че в края на миналата година тогавашният президент Румен Радев се извини на българския бизнес за проекта за бюджет за 2026 г., внесен от кабинета "Желязков". Смятам, че сега е моментът премиерът вече Радев да се извини за своя закон за бюджета", каза народният представител от ГЕРБ-СДС и бивш финансов министър Теменужка Петкова след приемане на бюджета за 2026 г.

Тя определи приетия закон за бюджета като скандален и с изключително раздути разходи, рекорден дефицит и дълг. "Сега е моментът "Прогресивна България" да се извини за Закона за бюджета за 2026 г., защото има за какво", смята Петкова.

Теменужка Петкова разкритикува властта, че е посегнала на средствата за вероизповеданията, както и за промяна в Кодекса на труда. "Те внасят изключително съществена промяна в трудовото законодателство, като променят начина на определяне на трудовия стаж", каза Петкова.

Тя отбеляза още, че няма нито един лев предвиден за детската болница и акцентираха върху вдигането на винетките. ОЩЕ: Бюджет 2026 е факт: Какво се променя за заплатите, общините и данъците

Парите за общините

Според нея е скандално, че един единствен човек ще преценява на кои общини ще се плати и на кои няма да се плати.

По думите й още по-скандално е, че ще има възможност министърът на регионалното развитие да договаря промяна в прараметрите на проектите.

В тази връзка тя попита какво ще се случи с тези проекти, които са със сключени с договори и след обществените поръчки. "Или подобно на договора с "Боташ" ще бъде замразен Законът за обществените поръчки?", попита още Петкова. ОЩЕ: "Погром над гражданите и подарък за олигархията": ПП искат Йотова да наложи вето на бюджет 2026