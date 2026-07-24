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Почина известна общинска съветничка от БСП

24 юли 2026, 11:58 часа 499 прочитания 0 коментара
Снимка: Пресцентър на БСП
Почина известна общинска съветничка от БСП

Тази сутрин е починала Милка Христова, дългогодишен общински съветник в Столичния общински съвет, и бивш зам.-председател на СОС от БСП. Още: Милка Христова: Изпълнението на капиталовата програма за 2020 г. е провал

"Днес рано сутринта ни напусна Милка Христова. Не мога да си представя някой да е имал по-добра, всеотдайна, честна, грижовна и любвеобилна майка, съпруга и сестра. Цял живот живееше за другите. Ще ни липсваш, майко. Вярвам, че си на по-добро място и ще бдиш над нас", пише синът й Георги.

Милка Христова бе родена е на 05.10.1957 г. в град Балчик. Магистър по управление на стопанските дейности; магистър по право; педагогика.

Мир на душата й и съболезнования на близките й. Още: БСП ще предложи връщане на старите цени в столичния градски транспорт (ВИДЕО)

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БСП СОС починал Милка Христова
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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