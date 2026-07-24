"Спокойствието на Радев свърши": След бюджета - ДБ не виждат пилот в самолета

"Гласуването на бюджета показа, че няма пилот в самолета. Няма пилот, няма управленска програма, няма план за реформи", заяви депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров след приемане на бюджета на държавата за 2026 г. Според него премиерът Румен Радев трябва да разбере, че неговите дни на спокойствие днес са изтекли. "Свърши се, няма да има 100 дни. Той сам се вкара в криза, която трябва спешно да бъде решавана", смята още Димитров.

ДБ са готови да помогнат за следващия бюджет

"Не искаме просто управленска програма, а план за реформи и тези стотици неща, които "Демократична България" предложи в трите бюджета трябва да бъдат извадени. Ние сме готови да участваме в тяхното доразработване, за да станат част от законодателството още септември и част от бюджета за следващата година", заяви Димитров.

Депутатът заяви, че дефицитът расте неконтролируемо. Мартин Димитров настоява още първите действия септември да бъдат в посока следващият бюджет за 2027 г. да бъде с дефицит под 3%.

"Високият дефицит вдига инфлацията, дълга и вкарва България в безконтролно падане надолу, което вече започва", добави още Димитров. ОЩЕ: Бюджет 2026 е факт: Какво се променя за заплатите, общините и данъците

Призивът на ПП за вето на бюджета

От "Демократична България" коментираха и призива на "Продължаваме промяната" президентът Илияна Йотова да наложи вето върху бюджета за 2026 г.

"Очакваме президентът Йотова да реши как да действа. Ясно е, че този бюджет е не просто вреден, а пътят към дълговата спирала", заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

На въпрос дали "Демократична България" ще подкрепят искането на "Продължаваме промяната" за вето, другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов попита: "Как се подкрепя искане?". ОЩЕ: "Погром над гражданите и подарък за олигархията": ПП искат Йотова да наложи вето на бюджет 2026