След края на Световното първенство: Отличи се ясен фаворит за "Златната топка"

След като носителят на трофея от Световното първенство по футбол в Северна Америка вече е ясен, футболните фенове са насочили вниманието си към следващата голяма награда, която ще бъде връчена през 2026 година. Всяка година най-добрият играч за последните 365 дни бива награден с най-престижния индивидуален приз "Златната топка". Една традиция, обгърната от противоречия, чака следващия си собственик, а както се предполага, Мондиал 2026 ще изиграе ключова роля за определянето на победителя.

Посочиха фаворитите за "Златната топка" през 2026 година

Дни след края на световния шампионат суперкомпютър прогнозира вероятния победител в надпреварата и неговите подгласници. Играчи като Лионел Меси и Килиан Мбапе увеличиха шансовете си това лято с изключителни индивидуални представяния, въпреки че не успяха да постигнат осезаем успех на клубно ниво. Въпреки това, след втората световна титла на "Ла Роха", звездите на Испания доминират в Топ 20, като много от тях вече са в челните позиции в надпреварата за най-голямата индивидуална награда във футбола. А фаворитът преди началото на турнира Хари Кейн е намалил шансовете си.

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Настоящият фаворит, с 26% шанс за победа, е Родри. Полузащитникът спечели наградата за най-добър играч на тазгодишното Световно първенство и сега може да е на път към втора награда "Златна топка". Сънародникът му Ламин Ямал, който успя да съчетае индивидуалния си блясък с най-голямата колективна награда в спорта, заема второто място. А Килиан Мбапе, който отбеляза повече голове от почти всеки друг на клубно и международно ниво през миналия сезон, остава зад него.

Следва Усман Дембеле, който е в добра позиция да спечели втора поредна "Златна топка", след като помогна на ПСЖ да защити титлата си в Шампионска лига. Той бе и сред звездите на Франция на Мондиал 2026, като се отчете с шест гола и една асистенция. Джуд Белингам е най-високо класираният английски играч в този списък. Като един от най-изявените на Световното първенство според статистиката, той отново показа колко висок може да бъде потенциалът му, въпреки че наскоро навърши 23 години.

На Лионел Меси са дадени 7% шансове да подобри рекорда си, като спечели деветата си "Златна топка". Шансовете му бяха значително по-големи преди финала на Световното първенство след сензационен турнир, в който отбеляза 8 гола и даде 4 асистенции. Загубата от Испания обаче нанесе сериозен удар по изгледите му за успех, тъй като приносът му за Интер Маями не се зачита за периода на гласуване, което доведе до срив на надеждите му на последната пречка.

Двойката от Англия - Деклан Райс (1,3%) и Хари Кейн (2,5%), се нареждат точно зад него. И двамата играчи спечелиха титли в местните първенства през този сезон, но не успяха да донесат трофея у дома за "трите лъва". Междувременно Витиня се радваше на успехи на няколко фронта, като спечели требъл с Пари Сен Жермен. Големият герой на Испания - Феран Торес, който отбеляза победни гол във финала на Мондиал 2026, също намира място в класацията. Извън Топ 10 остават имена като Ерлинг Холанд, Винисиус Жуниор и Майкъл Олисе.

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