Пак се очакват затруднения с купуването на винетки

На 31 юли (петък) от 22:00 до 1:00 ч. на 1 август (събота) ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. От Националното тол управление препоръчват на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта.

Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.

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Днес (24 юли) и неделя следобед ще бъде спряно движението на тирове по магистралите "Тракия" и "Струма", както и по пътя през Кресненското дефиле до пункта "Кулата", съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Ограничението ще е в следобедните часове – между 16:00 и 23:00 ч. в петък, а в неделя – от 15:30 до 22:00 часа.

Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път към Черноморието, съобщават от АПИ.