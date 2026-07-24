Спасен от огнен ад: Щъркел приспа в полицията (СНИМКА)

Полицаи спасиха щъркел, попаднал в огнен капан при пожар снощи край бившия завод “Химик“ в Асеновград. Това съобщават на страницата в интернет на ОДМВР-Пловдив. Дезориентираната птица била забелязана сред дима и пламъците от служители на районното управление в града, които обезопасявали периметъра и оказвали съдействие на противопожарните екипи. Още: Български пожарникари помогнаха на щъркел в беда

Снимка ОДМВР-Пловдив

След като успели да достигнат до нея, двама от униформените я уловили и транспортирали с патрулния си автомобил до сградата на полицията. Там щъркелът пренощувал на безопасно място, а след получените първоначални грижи той вече е във видимо добро състояние. Днес е потърсено съдействие от Регионална инспекция по околна среда и води и се очаква да бъдат взети необходимите мерки спрямо бедстващата птица от защитен вид. Още: Градушка като яйце удари Ботевград, пострадал е щъркел