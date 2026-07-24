"Няма да е днес": Ето кога се очакват американските военни самолети в България

След решението на 52-ото Народно събрание за разполагане на американски военни самолети в авиобаза "Безмер" и след среща с жители на Ямбол министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че пристигането самолетите няма да е днес, а може би другата седмица. Той напомни, че разрешението е до 8 самолета, което означава, че може да са два, четири или шест, както и 250 военнослужещи.

България не е мишена

Военният министър е категоричен, че България не е мишена, нито ще бъде. "Един пример - летище "Васил Левски" беше ли мишена? Не", каза още Димитър Стоянов.

Той уважава мнението на хората, адмирира гражданските позиции и се надява след този разговор да са разбрали защо държавата е взела това решение.

Ще бъде ли преразгледано решението?

"Това е трудно решение, но необходимо. България трябваше да вземе това решение, ние сме страна от един съюз, имаме стратегически партньор, уважаваме мнението на стратегическия партньор. Това е пресечната точка. България е част от тези договори и изпълнява своите ангажименти", каза още Стоянов.

Той увери, че всяко решение може да бъде преразгледано, но сега не този въпрос не стои.

Министърът увери, че всяка информация, която трябва да бъде споделена с обществото, ще бъде споделена. ОЩЕ: Протест посреща американските самолети на абиобаза "Безмер"