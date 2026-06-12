"Всевишният ни чу": Георги Рачев обеща приятен уикенд

Уикендът ще е хубаво – няма да вали много. Днес ще е доста хладно в западната половина на страната. Явно е, че Всевишния гледа сутрешния блок на bTV и чува призивите ни. Този студен фронт само ни близва. Лято е, времето е нормално. Валежите ще намалеят. От утре започва затопляне. Тази прогноза за времето направи синоптикът проф. Георги Рачев.

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Той бързо успокой, че следващата седмица температурите ще достигнат 30 градуса.

„Не само при нас е хладно, но и в Европа. В Атина е 27 градуса, като за нашите съседи това е лют студ. Но бързо ще се затопли“, побърза да уточни той.

„Не можем да се оплачем от времето, освен че ще е малко хладно, ще духа и ще разроши буклите“, шеговито каза професорът.

Времето днес

Днес (12 юни) на много места в страната ще има валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Има опасност и от наводнения. Причината - студен атмосферен фронт, който преминава през страната.

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С умерен и силен северозападен вятър ще нахлува по-студен въздух, максималните температури съществено ще се понижат и ще бъдат между 20 и 27 градуса, в София - около 19 градуса.