"Битката ще е между Пеевски и Радев, Борисов е в неизгодна ситуация": Кузман Илиев за протестите

Видях една партия шах, можем да кажем дори покер с вдигане на залога за играчите. Разбира се, обществото не печели особено много от това нещо. Големите политически фигури постигнаха своите първоначални планове. Този прочит на вчерашните протести направи пред БНР Кузман Илиев – лидер на партия "България може".

Политическите планове

"Г-н Пеевски очакваше този протест със сигурност и го подпомогна, подозирам. Имам основание да го подозирам за това, че неговият фейсбук пост като че ли беше готов предварително и той знаеше кой е виновникът, според него – това е президентът Радев. Аз не мисля и не мисля, че някой на протеста споделя такава теза. Пеевски вдигна залога за неговите евроатлантически партньори", смята той.

И добави: "Пеевски чакаше и се молеше за този момент да дойде, тази ескалация да се появи, за да посочи своя голям конкурент. България влиза в една политическа битка, в която двете главни действащи лица, за добро или лошо, ще бъдат президентът Радев и Делян Пеевски. За съжаление, смятам, че ПП, ДБ и ГЕРБ по евроатлантическа линия ще изберат Пеевски".

Според него това е проблем за ПП-ДБ. "В един момент те върнаха назад, защото влязоха в дилемата на Пеевски", коментира Илиев.

По думите му и президентът Румен Радев е постигнал това, което е искал. "Той видя, че множеството е много по-голямо от една конкретна партия, че има огромно недоволство и заяви, че влиза на политическата сцена. Фейсбук постовете и на единия, и на другия бяха предварително подготвени – можете да сте сигурни в това", категоричен бе Кузман Илиев.

Според него Борисов е в неизгодна ситуация. "Борисов тайно се надяваше този протест да успее да свали правителството, той да успее да се еманципира от Пеевски. Но с радикализацията на протеста, с придвижването нещата на предни стъпки в посока на това кабинетът действително да падне и Радев да може да излезе на политическата сцена – той в един момент е в небрано лозе и ще трябва или да дава отчет на евроатлантическите партньори и началници за това защо се стига до тук, какво се случва, ще идва ли прокремълско правителство. Борисов е в подчинена ситуация политически", коментира той.

По думите му оставката на правителството е неизбежна. "Ако няма оставка на правителството, общественото недоволство ще ескалира в посока дори на тези, които се борят днес ужким срещу мафията".