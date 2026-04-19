"Възможност за контрол на вота": Общини-нарушители не гласували с паравани, а с тъмни стаички

В няколко общини не са се съобразили с изискването за параван с определен стандарт и хората са гласували в тъмни стаички. Това обяви Ваня Нушева, съветник на служебния премиер по изборните въпроси.

Според нея Районни избирателни комисии и ЦИК дължат отговор на въпроса какви мерки са предприети по отношение на тези общини, провели изборите в тъмни стаички.

"Това, което е изненадващо, че днес имаше няколко случая в общини Якоруда, Хасково, Пловдив, Самуил, Разградско и някои части на Гоце Делчев. Въпросът е, каква е отговорността на РИК-ове", попита тя.

Според Нушева тъмните стаички са само част от възможностите за контрол на начина, по който се купуват гласове.

Тъмните стаички помагат за контролиране на вота

"Но това са мерки, за които правителството положи усилия и осигури паравани за всички общини, а процесът беше организиран с областните управи. Поръчването беше с разпределяне по 27-те областни управи и те организираха обществените поръчки за параваните и ги предоставиха на общините. МС е изпълнил своите ангажименти", категорична е Нушева.

По думите й служебното правителство на Андрей Гюров от встъпването си във властта е положило много усилия да постави въпроса с параваните, "защото част от практиките, свързани с доказване на това, че избирателят е гласувал "правилно", се случва благодарение на тъмните стаички".

"Две неща предотвратяват параваните - заснемането на бюлетината да се отчете и замяната на бюлетина, внесена и попълнена по схемата на индианска нишка и изнасянето на празна. Тези 2 схеми стават невъзможни, когато имаме паравани с определени параметри, когато от СИК виждат какво се случва и същевременно да е запазена тайната на вота."

Правителството е направило необходимото

Ваня Нушева коментира, още че правителството е предприело мерки за разследване на купуването на гласове и със същия ресурс и брой полицейски акции е установило неколкократно повече нарушения и досъдебни производства, разследвало тези схеми и събрало доказателства, които ще предаде на прокуратурата.

"Мисля, че много показателно е как изглежда изборният ден - този облик, който виждаме днес за работата на МВР. Всички са убедени, че не бяхме свидетели на масови сцени за контрол и съпровождане на избиратели. Това е видимо и се усеща", сподели премиерският съветник.

Според нея личното впечатление на наблюдатели на изборния процес в софийски квартал е, че хората не са се страхували.

"За първи път хората споделиха, че са спокойни, защото полицията ги е пазила", цитира наблюдателя Нушева пред БНР.

По думите й около обяд днес е имало информация за десетки машини, излезли от строя и се гласува само на хартия, но това е било дезинформационна кампания със непотвърдени сигнали за повредени машини.

"По данни на ЦИК и на Сиела, която имаше техници на терен, се оказа, че само 75 от 9354 са спрени", каза Ваня Нушева. И допълни, че днес, към края на деня няма нито един случай, в който машина да е показала проблем със софтуера.