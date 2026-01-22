Войната в Украйна:

За Честита Баба Марта: Тол таксите скачат с над 100%

22 януари 2026, 06:27 часа 218 прочитания 0 коментара
За Честита Баба Марта: Тол таксите скачат с над 100%

За Честита Баба Марта - рязко увеличение на тол таксите за тежкотоварните автомобили е подготвило от 1 март Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). За обществено обсъждане министерството е публикувало нова тарифа с 30 до 130% скок на таксите за изминат километър по платените пътища, предаде в. "Сега". 

Поскъпването

Снимка: Getty images

Поскъпването е заради въвеждането на допълнителна компонента в тол таксите - въглеродни емисии. Досега цената отразяваше само разходите по поддържането на инфраструктурата.  От проекта на новата тарифа е видно, че за камиони и автобуси до 12 тона въглеродната компонента е 4 евроцента на изминат километър на магистрала, а за превозните средства над 12 тона тя варира от 5 до 7 евроцента на километър. От мотивите към проекта не е ясно как са определени тези стойности.

Още: Важно за шофьорите: Променят глобите за неплатени пътни такси

На този етап другите два компонента в тол таксата - за шумово замърсяване и замърсяване на въздуха, са с нулеви стойности.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Същевремнно определяща остава еко-категорията на превозното средство. Например за камиони до 12 тона с Евро 6 общата такса за изминат километър по магистрала ще нарасне до 8 евроцента при сегашни 6 евроцента, т.е. увеличение от около 30%. За старите и по-замърсяващи тежкотоварни автомобили поскъпването е по-голямо. За камиони с Евро 1 до 4 таксата за движение по магистрала се предвижда да нарасне до 11-12 евроцента за км при сегашни 7-8 евроцента, което е увеличение с около 50%.

За автобусите увеличението е още по-голямо. В момента автобусите с висок екостандарт Евро 6 и 5 плащат 3 евро за км на магистрала. Предвижда се от 1 март тази такса да стане 6 евроцента за Евро 6 и 7 евроцента за Евро 5, като последното е ръст от 130%.

Мотивите на МРРБ и очакваните приходи

Още: Промениха списъка на пътищата, за които се събира тол такса

МРРБ подчертава, че с новата тарифа старите и най-замърсяващите тежкотоварни автомобили ще бъдат таксувани 50% по-скъпо от тези с Евро 6/EEV и с 30% по-скъпо от превозните средства, отговарящи на стандарт Евро 5. БАБХ също бе подготвила от 1 януари 2026 г. рязък ръст на таксите, които събира за различни услуги като регистрация, одобрения, проверки и изследвания, поръчвани от фермери и производители от хранително-вкусовата индустрия. След острата реакция на засегнатите бизнеси, БАХБ реши да отложи вдигането на тарифите си за след 30 юни 2026 г.

Безспорно повишената тарифа за тол-таксите, които държавата събира за движението на превозните средства над 3.5 т, ще увеличи разходите на превоз на стоките, а оттам и крайните им цени. Очаква се и поскъпване на автобусните билети за междуградските превози.

За 2026 г. очакваният общ приход е от 642.212 млн. евро, което е с 91.075 млн. евро повече от сумата, която би била събрана, ако няма увеличение на тарифата. От 2027 г., когато прилагането на новата тарифа ще е за една пълна година, допълнителният приход от увеличените тол такси се изчислява на 109.290 млн. евро.

По този повод от МС правят забележка към МРРБ: "Доброто планиране на промените в нормативните актове изисква всички необходими промени в една тарифа да се реализират с една инициатива независимо кой е органът, инициирал промените".

Още: Кола, камион или МПС по избор: Така ли таксува тол системата? Нагледен експеримент (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
МРРБ тол такса тол такси
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес