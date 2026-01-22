За Честита Баба Марта: Тол таксите скачат с над 100%

За Честита Баба Марта - рязко увеличение на тол таксите за тежкотоварните автомобили е подготвило от 1 март Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). За обществено обсъждане министерството е публикувало нова тарифа с 30 до 130% скок на таксите за изминат километър по платените пътища, предаде в. "Сега".

Снимка: Getty images

Поскъпването е заради въвеждането на допълнителна компонента в тол таксите - въглеродни емисии. Досега цената отразяваше само разходите по поддържането на инфраструктурата. От проекта на новата тарифа е видно, че за камиони и автобуси до 12 тона въглеродната компонента е 4 евроцента на изминат километър на магистрала, а за превозните средства над 12 тона тя варира от 5 до 7 евроцента на километър. От мотивите към проекта не е ясно как са определени тези стойности.

На този етап другите два компонента в тол таксата - за шумово замърсяване и замърсяване на въздуха, са с нулеви стойности.

Същевремнно определяща остава еко-категорията на превозното средство. Например за камиони до 12 тона с Евро 6 общата такса за изминат километър по магистрала ще нарасне до 8 евроцента при сегашни 6 евроцента, т.е. увеличение от около 30%. За старите и по-замърсяващи тежкотоварни автомобили поскъпването е по-голямо. За камиони с Евро 1 до 4 таксата за движение по магистрала се предвижда да нарасне до 11-12 евроцента за км при сегашни 7-8 евроцента, което е увеличение с около 50%.

За автобусите увеличението е още по-голямо. В момента автобусите с висок екостандарт Евро 6 и 5 плащат 3 евро за км на магистрала. Предвижда се от 1 март тази такса да стане 6 евроцента за Евро 6 и 7 евроцента за Евро 5, като последното е ръст от 130%.

Мотивите на МРРБ и очакваните приходи

МРРБ подчертава, че с новата тарифа старите и най-замърсяващите тежкотоварни автомобили ще бъдат таксувани 50% по-скъпо от тези с Евро 6/EEV и с 30% по-скъпо от превозните средства, отговарящи на стандарт Евро 5. БАБХ също бе подготвила от 1 януари 2026 г. рязък ръст на таксите, които събира за различни услуги като регистрация, одобрения, проверки и изследвания, поръчвани от фермери и производители от хранително-вкусовата индустрия. След острата реакция на засегнатите бизнеси, БАХБ реши да отложи вдигането на тарифите си за след 30 юни 2026 г.

Безспорно повишената тарифа за тол-таксите, които държавата събира за движението на превозните средства над 3.5 т, ще увеличи разходите на превоз на стоките, а оттам и крайните им цени. Очаква се и поскъпване на автобусните билети за междуградските превози.

За 2026 г. очакваният общ приход е от 642.212 млн. евро, което е с 91.075 млн. евро повече от сумата, която би била събрана, ако няма увеличение на тарифата. От 2027 г., когато прилагането на новата тарифа ще е за една пълна година, допълнителният приход от увеличените тол такси се изчислява на 109.290 млн. евро.

По този повод от МС правят забележка към МРРБ: "Доброто планиране на промените в нормативните актове изисква всички необходими промени в една тарифа да се реализират с една инициатива независимо кой е органът, инициирал промените".

