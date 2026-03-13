Жалбите за сметките за ток към омбудсмана не спират

Жалби от граждани за сериозни затруднения при плащането на сметките за ток продължават да постъпват при омбудсмана Велислава Делчева. Затова от институцията е изпратено писмо до министрите на енергетиката и на труда и социалната политика с препоръки по проекта на Наредба за т.нар. енергийнобедни хора.

В становището си, изпратено до министрите Трайчо Трайков и Хасан Адемов, Делчева подчертава, че в проекта на наредбата е необходимо да бъдат ясно формулирани мотивите за предлаганите изменения, да се гарантира пълно съответствие със законовата дефиниция за уязвим клиент и да се избегне неоправданото ограничаване на кръга от лица, които се нуждаят от защита.

"Ниските доходи в Българя не позволяват висок разход за енергия и затова много домакинства се ограничават от комфорт през зимата и все повече през лятото с нарастващите потребности от охлаждане", пише Делчева.

Тя декларира, че принципно подкрепя усилията на двете министерства за създаване на нормативна рамка за идентифициране на домакинствата в положение на енергийна бедност и на уязвимите клиенти, но и отправя забележки.

Една от тях е, че няма достатъчно ясни и конкретни мотиви, които да обосновават необходимостта от предлаганите съществени изменения. Това, според Делчева, ограничава възможността за пълноценно участие на заинтересованите лица в общественото обсъждане, което на практика опорочава процедурата.