Жалбите за сметките за ток към омбудсмана не спират

13 март 2026, 14:29 часа 160 прочитания 0 коментара
Жалби от граждани за сериозни затруднения при плащането на сметките за ток продължават да постъпват при омбудсмана Велислава Делчева. Затова от институцията е изпратено писмо до министрите на енергетиката и на труда и социалната политика с препоръки по проекта на Наредба за т.нар. енергийнобедни хора.

В становището си, изпратено до министрите Трайчо Трайков и Хасан Адемов, Делчева подчертава, че в проекта на наредбата е необходимо да бъдат ясно формулирани мотивите за предлаганите изменения, да се гарантира пълно съответствие със законовата дефиниция за уязвим клиент и да се избегне неоправданото ограничаване на кръга от лица, които се нуждаят от защита.

"Ниските доходи в Българя не позволяват висок разход за енергия и затова много домакинства се ограничават от комфорт през зимата и все повече през лятото с нарастващите потребности от охлаждане", пише Делчева.

Тя декларира, че принципно подкрепя усилията на двете министерства за създаване на нормативна рамка за идентифициране на домакинствата в положение на енергийна бедност и на уязвимите клиенти, но и отправя забележки.

Една от тях е, че няма достатъчно ясни и конкретни мотиви, които да обосновават необходимостта от предлаганите съществени изменения. Това, според Делчева, ограничава възможността за пълноценно участие на заинтересованите лица в общественото обсъждане, което на практика опорочава процедурата.

Виолета Иванова
