Действията на властта засилват риска "Лукойл" и Русия да ни съдят: Експертни мнения

Ценовата преса, която обяви КЗК за цените на горивата, създава проблеми на "Лукойл" и това може да накара компанията да заведе арбитражно дело срещу България. От друга страна се притискат по-малките компании, защото се свиват маржовете – това заяви Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията. "Лукойл" е пресиран от 1 година, добави Димитър Хаджидимитров, лицето на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива, който добави, че в последната година "бизнесът не е в кондиция печалби и възвръщаемост на инвестиции".

Хаджидимитров беше категоричен пред bTV, че той лично никога не е работил средногодишно с надценка от над 10%. Той каза, че преди старта на втората война в Иран (28 февруари) надценките за горивата са или 7-8%, но сега вече са едва 1-2%. С такива надценки не могат да се покриват оперативни разходи, категоричен беше Хаджидимитров. Но и подчерта, че за 2 месеца напред "горива ще има в изобилие", както и че ще има изравняване на цените на бензина и дизела.

Специално за "Лукойл", Николов одобри готвената промяна да може да се подават съдебни искове срещу решенията на особения управител, защото това ще намали аргументите на руснаците при евентуално арбитражно дело в чужбина – в момента те биха могли да кажат, че абсолютно противоправно не им се позволява да завеждат дела в България.

Същевременно Хаджидимитров не видя полза от това да се свалят разходите за биокомпонента в бензина – би имало смисъл при цена 150-160 долара за барел, но представителят на бранша смята, че 200 долара за барел при продължаваща война с Иран няма да се случи (защото няма кой да плати толкова - нещо, което Цветомир Николов заяви). За акцизите за горивата той смята, че предвид как е в Европа, засега не изглежда също силна мярка да бъдат променени – защото и без това у нас са на най-ниското възможно ниво в диапазона, който е установен в ЕС. Хаджидимитров се усъмни и, че 20-те евро помощ за високи цени на горивата ще бъдат похарчени за горива. Стимулира се потреблението с 20-те евро, доколкото изобщо е възможно, но управляващите трябва да знаят, че трябва да стимулират потреблението, за да има подобрение, уточни Николов.