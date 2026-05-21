Какво ще роди бързото законодателство и коя мантра за правилника на 52-ото НС е по-добра: Коментар на депутат от ПП

Мантрата, от която се води мнозинството на "Прогресивна България", е, че правилата за работа на Народното събрани са били по-добри при управлението „Борисов 3” и предишните кабинети на ГЕРБ. Днес продължава работата на Временната парламентарна комисия за изготвяне на правилника, с колегите от опозицията водим конструктивен дебат. Това заяви пред БНТ Стою Стоев, зам.-председател на парламента и депутат от „Продължаваме промяната”. Още: "Целта е да спестим излишното заяждане и риторика": Явор Гечев с коментар за правилника на НС

Злоупотреба с власт и процедури

„От 40 предложения мотивите им са буквално три изречения. Факт, има злоупотреба с процедури. Важно е обаче какъв тон се дава за работата на НС. Колкото по-малко възможности за вдигане на теми, неудобни за управляващите, толкова по-добре за мнозинството“, обърна внимание той.

По думите на Стоев, когато отказваш дебат по същество дали има смисъл да се създава временна комисия, ти ограничаваш парламентаризма.

„Освен законодателната функция, важна е и контролната функция на НС. Ограничено е правото в деня на опозицията да се предлагат изслушвания“, подчерта Стоев.

Народният представител от "Продължаваме промяната" бе категоричен, че бързото законодателство не е гаранция за добро законодателство, а даже напротив.

„Всички знаем, че има прокуратура, която не си върши работата, при която не знаем дълбочината на разпростиране на политическото влияние, една временна комисия разкри много ключови елементи за това как се разпростира влиянието в съдебната власт. Защо след това не се случи нищо по документите, изпратени в прокуратурата? Това е отделен въпрос. Ако не беше комисията за „Боташ”, ние нямаше да разберем какво са подписали от служебното правителство“, коментира той важността на временните парламентарни комисии.

