Вдъхновена от DARA: Теа Таирович иска да представи "Сърбия" на "Евровизия" в България

21 май 2026, 8:35 часа 1231 прочитания 0 коментара
Снимка: Screenshot/Facebook
Теа Таирович, една от най-популярните сръбски певици на Балканите, изяви желание да представлява Сърбия в България на "Евровизия 2027".

Тя заяви, че желанието й не е ново, но е закъсняла с изпращането на песента "Ritam Balkan" тази година, но за следващата, когато България ще е домакин, ще започне подготовката си по-рано.

Теа Таирович е изключително популярна в България и е известна с кавърите на български песни, а през 2024 г. направи и мащабен концерт в най-голямата зала у нас, която е основен претендент за домакинството на "Евровизия" - "Арена София".

Теа Таирович на "Евровизия 2027"?

Таирович отбеляза историческата победа на DARA на "Евровизия", като я поздрави и похвали.

Тя разкри, че би също искала да отиде на "Евровизия" и вярва, че би отговорила на всички необходими критерии, включително изпълнение на песен на чужд език.

"Забелязах, че публиката коментира за песента ми "Bonita", че е можело да отиде на "Евровизия". Бих искала да отида на "Евровизия". Зависи от някои критерии, но бих изпълнила всички. Със сигурност бих включила и чужд език. Европейската публика не говори езиците на бившите югославски републики, а трябва да стане ясно какво пеем", коментира тя.

Таирович не скри възхищението си от изпълнението на DARA.

"Не познавам DARA, за първи път чух за нея преди да спечели, но беше фантастична. Песента е отлична, енергията ѝ, тя е вулкан на сцената", заяви Таирович и подчерта, че на сръбската група "Lavina" не им е липсвало нищо и че са дали всичко от себе си.

"Не мисля, че на нашите им е липсвало нещо, музикалното състезание е непредсказуемо нещо, вкусът на публиката също", допълни тя.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова
