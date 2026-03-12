Защо руските системи С-400 не свалиха двете ирански ракети: Турция с отговор

Турското министерството на националната отбрана обясни защо за неутрализирането на двете балистични ракети, изстреляни от Иран към Турция на 4 и на 9 март, не са използвани системите С-400, които Анкара купи от Русия, навличайки си санкциите на САЩ. В отговор на журналистически въпрос на пресконференция министерството заяви, че противовъздушната и противоракетна отбрана на Турция се осъществява в рамките на многопластова система, като „най-бързият начин за прехващане се избира автоматично“.

„Дейностите по противовъздушната и противоракетната отбрана на нашата страна се провеждат в рамките на многопластова система в съответствие с оценките на заплахите и оперативните изисквания. В този контекст най-подходящият елемент на отбраната се определя, като се вземе предвид текущата оперативна картина“, цитира министерството сайтът „Хаберлер“.

„Когато бъде засечена балистична ракета, системата автоматично избира и изстрелва най-подходящия и най-бърз прехващач, като се взима предвид много краткият времеви интервал за реакция“, посочи министерството. Затова срещу иранските ракети са били задействани най-подходящите и ефективни елементи на отбраната.

Още: Атакуваната Турция иска да възроди преговорите за Иран, но Техеран настоява "врагът да се предаде" (ВИДЕО)

Припомняме, че през 2017 г. Турция подписа сделка за 2,5 милиарда долара с Москва, след като не успя да се сдобие с американски ракети „Пейтриът“ (Patriot). САЩ определиха сделката като „компрометиране на секретността на технологиите на НАТО“.

Сделката предизвика криза в отношенията между САЩ и Турция, което накара Вашингтон да отстрани Анкара от програмата за изтребители F-35 и да наложи санкции по Закона за противодействие на противниците на Америка (CAATSA) на Турция.

Турция изпрати система за сваляне на най-неуловимите дронове в Кипър (ВИДЕО)