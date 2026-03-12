20 бързи въпроса към... Слави Стоев

Решихме да проверим какви биха били отговорите от професионален психолог на нашите 20 бързи въпроса и ето ги – от Слави Стоев, работещ в областта на организационното развитие и личното усъвършенстване на хората, както и в областта на ранното развитие на емоционалната интелигентност при деца с помощта на литературата. Той е автор на детски книги, вкл. на „Тихата гора“ (с литературна награда „Перото“ за 2025 г. в категория „Детска литература“.) и поредицата „Лиско Лис и приятели“. Слави е и ко-водещ в подкаста „Естествен интелект“.

Как би обяснил работата си на някой първокласник?

О, това съм го играл вече: „Моята работа е да помагам на хората да са по-щастливи и по-умни“.

Какво не би работил никога, дори и да трябва да живееш под мост?

Никога не съм бил в тази ситуация, така че отговорът ми ще е силно неверен, но да речем, че не бих отвличал деца за пари.

Вреден навик, с който губиш битката всеки ден?

Да приказвам прекалено много и да се намесвам там, където не ми е работа.

Полезно умение, което усвои наскоро?

Да правя зеленчукови студени супи. Уникално вкусни са!

Мъдър съвет, който си давал?

Ако всеки ден си оправяш стаята по малко – никога няма да ти се налага да си оправяш стаята.

В коя знаменитост беше влюбен като малък?

Като бях малък, това някак си не беше популярно и нямам спомен да съм бил влюбен. По едно време идеализирах Сид Вишъс, което не препоръчвам на никого.

Голяма беля, която си правил?

Всичко започна във втори клас, когато изпочупихме всички прозорци на една детска градина, вследствие на което ни записаха в Детска педагогическа стая с един приятел и станахме любими абонати за привикване в 6-то чак до 1989. В годините бая се постарахме да покажем на милиционерите, че са прави в мнението си за нас...

Кое в социалните мрежи те вбесява най-лесно?

В тях самите нищо, вбесява ме в какво се превръщаме ние хората, когато ги ползваме.

Какво обичайно готвиш за гости?

Баница и разни креативни варианти на хумус. Първото ми се получава.

С какво ядене и пиене да те почерпи онзи, който иска да ти се хареса бързо?

Бира, сурови лешници и кашкавал. Ще черпиш ли?

Хобито, за което би искал да имаш време?

Рисуване. С това изкуство си седим на хладен флирт от десетилетия.

Най-глупаво загубеното време от теб напоследък?

Да цикля в мрежата, извършвайки привидно важни неща.

Нещо, за което похарчи неразумно много пари?

Ризи и картини, това са ми на мен най-големите пробойни във финансовата дисциплина, която като цяло е доста рехава.

България ще се оправи тогава, когато...

... всеки един от нас разбере, че това е негова работа.

Глуповато суеверие, с което се съобразяваш?

Никога не кълна някого – вярвам, че клетвите се връщат.

Как си представяш, че ще отпразнуваш 80-ия си рожден ден?

Обичайното – приятели, танци и вредни вещества.

Ако си жена само за два часа, какво непременно ще направиш?

Секс. Два часа.

Като кой литературен или филмов герой би поживял?

Много ми е любопитно какво е да си шпионин. Как ти работи мозъка, как се чувстваш в този свят на сенки, как живееш, когато нормалните морални норми не важат с някакво добро оправдание, което си имаш. Та някой шпионин ще да е, ама от по-реалистичните, не тия дето падат от самолет без парашут и отиват да пият кафе.

Ако се преродиш в животно, кое да е то?

Овчарско куче, което някой испански благородник отглежда за кеф и имението му е в гора, близо до морето.

Ако беше благородник, какъв девиз щеше да е изписан на герба ти?

„Той опита“. Мисля, че Вонегът вече е синтезирал всичкото възможно благородство в тази фраза.

Интервю на Милен Антиохов