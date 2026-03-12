Русия е предупредила Иран за предстоящ удар срещу Али Хаменей, но той умишлено е избрал да приеме мъченическа смърт. Списанието „Русия в глобалните отношения“, чийто редакционен съвет включва руския външен министър Сергей Лавров и президентския помощник Юрий Ушаков, публикува статия на италианския политолог Игор Пеличиари, озаглавена „Действа ли Русия в Иран като САЩ в Украйна?“. В статията се твърди, че руското разузнаване е предупредило Иран за решението на САЩ да ударят върховния лидер Али Хаменей, съобщи телеграм-каналът "Агенство".

Решението

В статията се посочва, че относно смъртта на Хаменей „в Москва съществува мнение, че присъствието му в Техеран по време на атаката не е било случайно“. Пеличиари пише, че „иранският лидер е решил да не се укрива, въпреки предупрежденията на руското разузнаване, че решението за удар вече е било взето от американците през декември 2025 г.“. Поради това „изтичане на информация“, според Пеличиари, САЩ е трябвало да „отложат операцията, първоначално планирана за средата на януари“.

Обратен ефект

Хаменей умишлено е превърнал уязвимостта си в акт на политическо и религиозно мъченичество. Смъртта на аятолаха, според Пеличиари, „се е превърнала във фактор за сплотяване на страната около режима“. „По този начин убийството на Хаменей е имало обратен ефект на това, което Съединените щати са възнамерявали, и допълнително е засилило ролята на Корпуса на гвардейците на ислямската революция“, се казва в колонката.

Снимки: Getty images