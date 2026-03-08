Правителството на Гюров:

Протест на КНСБ застрашава изплащането на пенсиите

08 март 2026, 16:17 часа 514 прочитания 1 коментар
Протест на КНСБ застрашава изплащането на пенсиите

Планирани мащабни протести на КНСБ може да застрашат изплащането на пенсиите, което трябва да започне на 9 март. За това предупредиха от Конфедерацията на независимите синдикати в България още преди три дни, когато стана ясно, че в страната предстоят протести в няколко сектора с искания за увеличаване на заплатите. Периодът на планираните протести е 9-12 март.

Още: Хасан Адемов: Пенсиите са гарантирани дори при липса на редовен бюджет

Акциите са свързани с настояване за намиране на законодателно решение за осигуряване на 5% увеличение на основните месечни заплати от бюджета в секторите, финансирани на принципа на субсидията. Те не получиха ръст в първия вариант на т.нар. удължителен закон, припомня БНТ. Протестните акции ще се проведат в следната последователност.

Кога и къде ще са протестите

Снимка: БГНЕС

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Първи ще започне протестът на работниците в "Български пощи". Те ще спрат работа в деня, в който според графика за този месец следва да се раздават пенсиите. В 7:30 ч, когато започва работното им време, те ще излязат пред станциите в знак на протест и няма да обслужват клиенти. 

Тяхното искане е за осигуряване на средства за минимум 5% увеличение на основните месечни заплати със задна дата от 01.01.2026 г. Необходимият ресурс е 2,42 млн. евро. Организатор е Синдикална федерация на съобщенията към КНСБ.

Още: Повече пари за пенсии са дадени от ДОО през 2025 г.: Ето колко са

Протест ще има и на работниците в Градски транспорт – Варна. Те ще проведат протестно автошествие и блокада на Аспаруховия мост. Автошествието ще започне в 11 ч. във Варна от ул. "Тролейна" №48 и ще премине по следния маршрут: ул. "Тролейна" №48 – бул. "Христо Смирненски" – ул. "Димитър Полянов" – ул. "Георги Пеячевич" – ул. "Девня" – АМ "Черно море" – Аспарухов мост, където ще се проведе протестен митинг от 12 до 18 часа.

Работниците настояват за осигуряване на средства за минимум 5% увеличение на основните месечни заплати със задна дата от 01.01.2026 г. Необходимият ресурс за това е в размер на 1,3 млн. евро. Организатор е Федерация на транспортните синдикати към КНСБ.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
протест КНСБ Пенсионери Пенсии
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес