За значим принос в медицината: Проф. д-р Йорданка Узунова ще бъде наградена с орден

Министерският съвет реши да предложи за награждаване проф. д-р Йорданка Узунова с орден „Св. св. Кирил и Методий“ - огърлие за особено значимия ѝ принос за развитието на медицинската наука и практика в България. Тя е уважаван преподавател на студенти по медицина и специализанти. Участвала е в изпитни комисии, включително за държавен изпит и за придобиване на специалност. Многократно е била рецензент на дисертационни трудове. Автор е на 186 научни публикации в български и чуждестранни списания и съавтор в 8 учебника. Участвала е в повече от 140 конгреса, симпозиума и конференции по урология.

Коя е проф. д-р Йорданка Узунова?

Проф. д-р Йорданка Узунова е родена на 29 юни 1950 г. в Ловеч. Завършва специалност „Медицина“ в Медицинска академия - София през 1974 г., а през 1980 г. придобива специалност „Урология“. По-късно защитава дисертация и през 1996 г. е избрана за доцент в Катедра по урология към Медицински университет - София.

През 2003 г. завършва магистратура по специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, а през 2004 г. - магистратура по специалност „Финанси“. През 2009 г. получава научно звание „професор“.

Има два мандата като заместник-декан на Медицински факултет на Медицински университет София от 2008 г. През 2014 г. по нейна инициатива беше възстановена Клиниката по урология в УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“, в която беше включена специфична дейност по андрология.

Снимка: БГНЕС

Проф. Узунова е посветила усилията си на преподавателската и лечебно- диагностичната дейност в областта на урологията и андрологията. Фокус на научните ѝ разработки са пластичните операции при хидронефрози, заболявания на мъжките полови органи и свързаните с тях фертилитетни проблеми.

Въвежда нова оперативна методика за провеждане на емболизация на вена тестикуларис синистри при нарушение на спермалните показатели. Участва в разработването на научни проекти към Медицински университет - София като водещ автор и научен ръководител. Има 6 признати рационализации в областта на урологията.

