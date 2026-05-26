Да виждам е чудо: Ан Хатауей с разтърсващо признание за здравето си (ВИДЕО)

Ан Хатауей за първи път разказа за проблемите си със зрението. По време на участие на 22 април в подкаста Popcast на The New York Times, актрисата от "Дяволът носи Прада" сподели пред водещите Джон Караманика и Джо Коскарели, че е била "официално сляпа" с едното око в продължение на десет години. "Може би това е прекалено много информация", пошегува се тя, преди да разкаже историята си. "Бях полусляпа в продължение на 10 години."

Според Хатауей, тя е развила ранна форма на катаракта между 30-ата и 40-ата си година.

За звездата от "Mother Mary" състоянието е повлияло на зрението ѝ "толкова силно, че на практика била "официално сляпа с лявото си око", което ѝ е причинило сериозен стрес, каза тя.

"Наложи се да се подложа на операция", сподели актрисата. "И не осъзнавах колко зле е станало, докато най-накрая не започнах отново да виждам пълния спектър."

"Оттогава съм много по-спокойна", добави Хатауей. "Не осъзнавах, че това всъщност натоварва нервната ми система."

"Ценя зрението си, защото буквално чувствам, че всеки ден, когато се събудя и мога да виждам така, както виждам, е чудо", продължи актрисата. "Наистина си мисля: "Преди две поколения това нямаше да е възможно за човек като мен." Така че се чувствам много свързана с този вид чудо."

През последните седмици Хатауей откровено говори и за други аспекти от здравето си, припомня "People".

В интервю за "Elle", публикувано на 21 май, тя за първи път коментира слуховете дали си е правила пластична операция. Въпреки че актрисата предпочита "никога да не коментира подобни неща" и „да не привлича внимание към себе си", тя обясни какво се крие зад младежката ѝ външност.

По-рано беше обявена за "Най-красивата звезда" на 2026 година.