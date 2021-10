Започна работа програмата „Mentor The Young“ на AEGEE, в която бизнес лектори се срещат с младежи и студенти в рамките на тримесечно безплатно обучение

“Mentor the Young” стартира на 18.10. с близо 50 участници, а до средата на януари 2022 година избраните кандидати ги очаква динамична образователна програма, събития, уъркшопи и персонално менторство от експерти в различни области.

По време на откриващото събитие на 17.10. бяха официално обявени двойките ментор-студент и се положиха целите на обучението в три направления – менторство, образование, общество. На тяхна база през януари ще бъдат отчетени и резултатите по програмата.

В първата работна седмица, която започна на 18 октомври, лектори от Kaufland България ще водят онлайн обучения, свързани с общностите и бизнеса, както и с кариерно ориентиране и развитие. В предстоящите три месеца на програмата са предвидени и други теми и лектори от страна на Kaufland. Компанията е единствен представител на сектора на модерната търговия и стратегически партньор на инициативата, която цели да свърже будни и активни студенти и младежи с успешни и вдъхновяващи професионалисти и предприемачи.

Темата за кариерното развитие на младите хора в страната е в дневния ред на компанията години наред, през които най-голямата търговска верига у нас е инициатор на собствени кариерни програми за младежи. Дуално целогодишно обучение за ученици 11-12 клас, програма за лятна практика за завършващи ученици, 12-месечен проект за развитие на млади таланти "Управители на бъдещето", насочен към младежи с малък или без професионален опит, които могат да стартират едногодишно обучение в компанията - са само част от примерите за инициативи в подкрепа на професионално прохождащите млади хора в страната.

Kaufland България има традиции в осъществяването и на редица партньорски програми, които са насочени към развитие на образование, предприемачество и иновации за младежи, чиято дългосрочна цел е да се подпомага създаването на среда за изграждане на бъдещите лидери у нас. Партниращи институции и организации на компанията са Аграрен Университет Пловдив, УНСС, Софийски университет, Тийноватор, Junior Achievement, Клуб на талантите, To The Top, Софийски фестивал на науката, Музейко, Panda Labs на WWF, Bulgaria Wants You и др.