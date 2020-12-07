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Заради контакт на водещия със заразен: Тази вечер най-доброто от "Шоуто на Николаос Цитиридис"

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Заради контакт на водещия със заразен: Тази вечер най-доброто от "Шоуто на Николаос Цитиридис"
Снимка: Принтскрийн

Тази вечер няма да има нов епизод на "Шоуто на Николаос Цитиридис". Това съобщиха на Facebook страницата на предаването по БТВ.

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"Вместо това ще ви припомним някои от най-забавните моменти в шоуто. Причината е, че водещият ни е бил в контакт с човек, който има съмнения, че може да е заразен с COVID-19. Не искаме да поемаме никакви рискове, затова Николаос ще остане вкъщи до излизането на PCR теста на контактния човек утре. Благодарим ви, бъдете отговорни и се пазете!", написаха от там.

Тази вечер няма да имаме нов епизод, а ще ви припомним някои от най-забавните моменти в Шоуто на Николаос Цитиридис....

Публикувахте от Шоуто на Николаос Цитиридис в Понеделник, 7 декември 2020 г.
Actualno.com

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