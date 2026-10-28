Френски самолет ни е предупредил за дроновете преди трите удара по контейнеровоза край Калиакра

Военноморските сили (ВМС) проведоха днес, 28 октомври, успешна операция след атаката с дронове срещу контейнеровоза CONTSHIP JET на 17 мили източно от нос Калиакра, в изключителната икономическа зона на България в Черно море. В издирвателно-спасителната операция са участвали три кораба от състава на ВМС. Към 13:45 ч. 18-членният екипаж на контейнеровоза е бил спасен, потвърдиха от Министерството на отбраната с последно към момента прессъобщение за нападението.

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Три попадения

Корабът CONTSHIP JET е плавал под либерийски флаг с курс към пристанище Констанца в Румъния, когато в 12:00 ч. е поразен от надводен дрон. Ударът е наблюдаван от системата за наблюдение на Военноморските сили и от френски патрулен самолет. Наблюдавани са общо три попадения върху кораба, казват от военното ведомство.

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Непосредствено след първия удар три кораба от състава на Военноморските сили са изпратени към мястото на инцидента за спасяване на екипажа на кораба. По предварителни данни - екипажът се е състоял от 14 филипинци и 4-ма украинци

Информация за наблюдавани морски дронове е постъпила в оперативния център на Военноморските сили от френски самолет от морската патрулна авиация, който изпълнява полет над западната част на Черно море, допълниха от Министерството на отбраната.

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По-рано министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че контейнеровозът е бил атакуван от три морски дрона на около 21 морски мили югоизточно от Шабла. Ударът е нанесен по време на тристранната среща на министрите на отбраната и началниците на отбраната на България, Румъния и Турция в София.

Атаката е пореден инцидент от серията нападения с морски и въздушни дронове срещу търговски кораби в близост до българското и румънското крайбрежие през октомври.

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