Украинският президент Володимир Зеленски за първи път призна необходимостта от предоставяне на гаранции за сигурност на Русия като част от мирното уреждане на войната, съобщи Financial Times. Това бележи значителна промяна в позицията на Киев на фона на засилените дипломатически усилия на САЩ за възобновяване на мирните преговори между Киев и Москва, отбелязва изданието. На 28 октомври 2026 г. Зеленски заяви, че западните страни евентуално биха могли да обсъдят исканията на Москва за гаранции за сигурност, но подчерта, че първо трябва да се обърне внимание на собствената сигурност на Украйна.

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„Първо, трябва да разрешим въпроса за тази война и едва след това да търсим отговори на въпросите, които Русия повдига, въз основа на собствените си възприятия и очаквания в сферата на сигурността“, каза Зеленски пред репортери в Киев. Според украинския президент, Европа трябва да участва в дискусията за следвоенно уреждане и гаранции за сигурност. „Можем да обсъждаме концептуални въпроси с руснаците чрез американско посредничество. Но ако преминем към дискусия за гаранции за сигурност и се постигне съгласие, че тези гаранции изискват европейско участие, тогава Европа трябва да участва в тези преговори“, подчерта Зеленски.

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Нарастваща загриженост

Изявленията за исканията на Русия за сигурност и възобновяването на диалога между Запада и Москва показват нарастващата загриженост на Киев относно неотдавнашното сближаване между Русия и Съединените щати, съобщава FT. Зеленски заяви, че е „получил сигнали“ за евентуално намаляване на американското военно присъствие в Европа. „Според мен гаранциите за сигурност за Русия – както самата Русия ги разбира – означават промяна в архитектурата на сигурността в Европа и света“, заяви украинският президент.

В разговор с журналисти Зеленски също така повтори искането си териториалните въпроси да се обсъждат изключително на ниво държавни лидери. Украинският президент изрази готовност да обсъди американското предложение за създаване на демилитаризирана зона от двете страни на фронтовата линия.

Предистория

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През декември 2021 г. Русия представи на САЩ и НАТО проекти на споразумения за „гаранции за сигурност“. Москва поиска законова забрана за разширяване на алианса, включително Украйна и други бивши съветски републики, прекратяване на военната дейност на НАТО в Украйна, Източна Европа, Кавказ и Централна Азия и връщане към конфигурацията от 1997 г. за разполагане на войски на алианса в Европа, припомня телеграм-каналът "Агенство". Тогава НАТО отказа да затвори вратите си за нови членове, предлагайки да обсъдят контрола върху въоръженията и намаляването на риска. Путин твърди, че исканията на Русия са били игнорирани. Обявявайки нахлуването на 24 февруари 2022 г., той заяви, че Москва се е опитвала да преговаря със Запада в продължение на 30 години, но се е сблъсквала с „лъжи“ и „изнудване“.

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Досега Киев и неговите западни съюзници отхвърляха исканията на Русия за гаранции за сигурност от НАТО и за основно преразглеждане на европейската архитектура на сигурност, разглеждайки ги като опит на Москва да възстанови сферата си на влияние и да подкопае суверенитета на съседните държави.

През август миналата година Зеленски отхвърли исканията на Русия за гаранции за сигурност по време на пресконференция с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. „Когато Русия повдига въпроса за гаранциите за сигурност, аз честно казано все още не знам кой ги заплашва. Те ни нападнаха, те са на наша земя. Не разбирам съвсем какви гаранции са необходими на агресора. Гаранции за какво?“, каза тогава украинският президент. Рюте и водещите представители на НАТО отдавна отхвърлят исканията на Русия за преговори за гаранции за сигурност преди постигането на окончателно мирно споразумение с Украйна, както и възможността за обсъждане на въпроси, свързани с европейската сигурност, без тяхното участие и съгласие.

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