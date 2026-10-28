Около 700 контейнера на борда: Поразеният от дронове кораб все още не е потънал (ВИДЕО)

Всичките 18 членове на екипажа на контейнеровоза CONTSHIP JET, поразен при атака с морски дронове в Черно море край българското крайбрежие, са в безопасност. Това съобщи Министерството на транспорта.

Корабът е превозвал около 700 контейнера по маршрут от израелското пристанище Хайфа към румънската Констанца. При координираната атака най-малко два морски дрона камикадзе са се врязали в плавателния съд, а според съобщението на министъра на отбраната Димитър Стоянов корабът е бил поразен и от трети дрон. Още: Лена Бориславова: Путин нещо не е впечатлен от мораториума на Радев за ударите в Черно море

Контейнеровозът е получил силен крен

Въпреки пораженията CONTSHIP JET все още не е потънал, но е получил силен крен, съобщава Maritime.bg. Засега няма информация дали част от превозваните контейнери са паднали в морето.

Катер на "Гранична полиция" е отплавал от Варна към мястото на инцидента.

По-рано министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че контейнеровоз е бил атакуван от три морски дрона на около 21 морски мили югоизточно от Шабла. Ударът е станал по време на тристранната среща на министрите на отбраната и началниците на отбраната на България, Румъния и Турция в София, посветена на сигурността в Черноморския регион. Още: "Снишихме се, но Русия пак ни атакува“: Мирчев за новата атака в Черно море

По данни на Maritime.bg атакуваният плавателен съд е именно CONTSHIP JET, плаващ под либерийски флаг.

Поредна атака срещу търговски кораб в Черно море

Инцидентът е пореден от серията нападения с въздушни и морски дронове срещу търговски кораби в близост до българското и румънското крайбрежие през октомври.

През последните седмици бяха съобщени и други случаи на поразени или потопени плавателни съдове, сред които ROYAD MAMMADOV, ALFA WATAN, HS DIGNITY, ABLE и CHELSEA-3. Още: Удареният кораб край нос Калиакра: Всичко, което се знае за CONTSHIP JET

CONTSHIP JET е построен през 2007 г. Корабът е дълъг 160 метра и широк 25 метра. Плавателният съд се управлява от гръцки компании.