Нетаняху води, остават само гласовете по пощата: как войници и дипломати могат да решат изборите в Израел

След като бяха преброени всички гласове след парламентарните избори в Израел, с изключение на бюлетините с "двойни пликове" - гласовете по пощата, блокът на действащия премиер Бенямин Нетаняху разполага с 53 места в 120-местния Кнесет (парламент), а този на съперника му Гади Айзенкот – с 48. Двете арабски партии ще имат 19 мандата, ако се запазят тези резултати. Макар че се очаква по-голямата част от бюлетините да бъдат преброени днес, така наречените гласове в „двойни пликове“ може да не бъдат напълно преброени до петък.

Какво представляват "двойните пликове"?

Така наречените „двойни пликове“ включват гласове от войници, затворници, медицински персонал, лица със здравословни проблеми и израелски представители в дипломатически мисии в чужбина.

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Избирателите използват два плика - първият е анонимен и съдържа бюлетината им. Този плик след това се поставя във втори, маркиран с идентификационните данни на избирателя, което позволява на служителите да гарантират, че лицето не гласува на друго място, без да се свързва бюлетината с неговата самоличност.

Централната избирателна комисия в Израел оценява, че има около 600 000 гласа в "двойни пликове", което представлява значително увеличение в сравнение с изборите през 2022 г., отбелязват местни медии.

Снимка: Бенямин Нетаняху, Getty Images

Смята се, че всяко място в Кнесета се печели с около 40 000 гласа. Така тези гласове по пощата биха могли да окажат значително влияние върху окончателния политически пейзаж.

Гласовете в тези пликове, по-голямата част от които са от войници в Израелските отбранителни сили, традиционно са били насочвани срещу арабските партии. Поради големия брой резервисти, които служат и които са от целия политически спектър, е малко по-трудно да се предвиди какво влияние биха могли да окажат гласовете тази година, отбелязва The Times of Israel.

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Финансовият ежедневник Globes отбелязва, че арабските партии биха могли да отбележат спад в броя на местата, които заемат, когато бъдат обявени окончателните резултати от преброяването на гласовете в двойните пликове.

Изпълняващият длъжността директор на ЦИК Дийн Ливне заяви, че поради високата избирателна активност броят на гласовете по пощата може да се окаже по-голям от първоначално очакваното, което да доведе до забавяне при приключването на преброяването.

Без ясно мнозинство

След като бяха преброени по-голямата част от гласовете, блокът на Нетаняху има лека преднина, но нито той, нито опозицията са на път да постигнат мнозинство

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Нетаняху призовава за „силно“ дясно правителство, а неговата партия „Ликуд“ се очертава да бъде най-голямата единична формация в парламента.

Айзенкот от „блока за промяна“ настоява, че Израел е гласувал за прекратяване на мандата на премиера.

Партиите, водени от арабското малцинство в страната, засега печелят рекорден брой места и могат да се превърнат в решаващ фактор, посочва BBC.