Биляна Дудова в борба за бронзов медал на Световното първенство в Астана след драматичен 1/2-финал (ОБНОВЕНА)

Биляна Дудова загуби срещата си от 1/2-финалите на Световното първенство по борба в Астана и ще се бори за бронзов медал. Родната състезателка отстъпи с 2:5 пред американката Адауго Нвачукву и се прости с шансовете си за голям финал. Преди това българката преодоля две съпернички в категория до 62 кг. В първия си двубой Дудова не остави шансове на Кавелишимве Ейбрахам от Намибия. Родната състезателка спечели с технически туш при 13:2 и си осигури място в следващия кръг.

Блестящото представяне на Биляна Дудова доближи България до нов световен медал

Там я очакваше Вероника Иванова от Беларус. Срещата беше оспорвана, като съдиите присъдиха точки на съперничката ѝ и в двете части заради пасивност на българката. Дудова обаче намери начин да обърне развоя минута преди края, когато повали беларускинята на тепиха. Така световната шампионка от 2021 година получи предимство по критерий. Щабът на Иванова оспори ситуацията, но протестът не беше уважен и крайният резултат остана 3:2 в полза на Дудова.

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След това тя се изправи срещу Адауго Нвачукву от САЩ, която е поставена под №3 в схемата и е действаща шампионка от Панамериканските игри. Тя обаче се оказа непреодолимо препятствие за българката и победи с 5:2, като по този начин си осигури място на финала. Дудова пък ще трябва да се задоволи с шанса си да се бори за бронзов медал.

До момента България спечели два медала на първенството. Семен Новиков триумфира със световната титла при класиците, а Кирил Милов се окичи с бронзово отличие. В четвъртък, 29 октомври, започват схватките в свободния стил при мъжете. България ще бъде представена от Шамил Мамедов в категория до 65 кг и Ахмед Магамаев при 97-килограмовите.

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