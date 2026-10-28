Моряците от ударения край нос Калиакра кораб са спасени (ВИДЕО)

Спасителната операция по евакуацията на всичките 18 членове на екипажа на контейнеровоза CONTSHIP JET приключи успешно. Плаващият под либерийски флаг кораб беше поразен от морски дронове в Черно море край българското крайбрежие, докато пътуваше към румънското пристанище Констанца.

Операцията е проведена съвместно от Изпълнителна агенция "Морска администрация", Военноморските и Военновъздушните сили и "Гранична полиция", съобщиха от Министерството на транспорта.

Екипажът напуснал кораба 12 минути след сигнала

Сигналът за поразения контейнеровоз е получен в 12:01 ч. от Морския спасително-координационен център в Констанца. Още: Около 700 контейнера на борда: Поразеният от дронове кораб все още не е потънал

По данни на екипажа плавателният съд е превозвал 421 контейнера. Първоначално специализираният сайт Maritime.bg съобщи, че на борда имало около 700 контейнера.

В 12:13 ч. моряците напуснали кораба. Дванадесет минути по-късно спасителната операция вече била в ход. Още: Лена Бориславова: Путин нещо не е впечатлен от мораториума на Радев за ударите в Черно море

В 12:53 ч. осем от членовете на екипажа били качени на борда на катер на Военноморските сили, а останалите десет се намирали в спасителната лодка на кораба.

Всичките 18 моряци са спасени и с кораб на Военноморските сили са насочени към Варна.

Три морски дрона поразиха CONTSHIP JET

По-рано министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че контейнеровозът е бил атакуван от три морски дрона на около 21 морски мили югоизточно от Шабла. Ударът е нанесен по време на тристранната среща на министрите на отбраната и началниците на отбраната на България, Румъния и Турция в София.

Според Maritime.bg най-малко два морски дрона камикадзе са се врязали в плавателния съд, а третият удар е бил потвърден от министъра на отбраната. Още: "Снишихме се, но Русия пак ни атакува“: Мирчев за новата атака в Черно море

След атаката корабът е получил силен крен, но към момента на последната информация все още не беше потънал. Не е ясно дали има контейнери, паднали в морето.

CONTSHIP JET е построен през 2007 г., дълъг е 160 метра и широк 25 метра. Корабът е плавал от израелското пристанище Хайфа към Констанца под либерийски флаг.

Атаката е пореден инцидент от серията нападения с морски и въздушни дронове срещу търговски кораби в близост до българското и румънското крайбрежие през октомври.