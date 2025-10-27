Заради стъкла на пътя: Спряха за малко движението през Кресненското дефиле

Заради разпилени на пътя стъкла ограничиха преминаването пред Кресненското дефиле. Сега обаче е възстановено движението по път I-1 Благоевград – Кресна в района на “Кривия тунел“ в Кресненското дефиле при 389-и км, информират от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

По-рано тази сутрин там беше въведено временно ограничение, като преминаването на моторни превозни средства се осъществяваше двупосочно в една лента, заради разпилени по пътното платно стъкла. Трафикът беше регулиран от "Пътна полиция".

Пътищата в област Благоевград са мокри и хлъзгави заради дъжда. От АПИ призовават да се шофира с повишено внимание и съобразена скорост.

