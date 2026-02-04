Войната в Украйна:

04 февруари 2026, 12:59 часа 682 прочитания 0 коментара
За да нямаме транспортен хаос, а система: Караджов представи ключови реформи в сектора (ВИДЕО)

Вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов представи важни реформи в транспортния сектор, които целят да няма транспортен хаос, а система. Основната идея е да се въведе единен електронен билет и синхронизация в разписанията на всички видове транспорт в България. Реформите са свързани с четвъртото и с петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост и част от тях са заложени в изцяло нов Закон за обществения транспорт, който поставя пътникът в центъра на вниманието. 

"Това не са реформи на хартия, а истинска реформа. Това са реформи, които наистина ще променят транспортния сектор и най-после ще направим всички стъпки за влизане в 21 век", заяви Караджов. 

Разписанията и изолацията

"Проблемите в обществения транспорт са ясни на всички. Той у нас не работи като система, а на парче. Разписанията на влаковете и автобусите не са синхронизирани, а прекачванията са много трудни. Чакането е дълго, а в много случаи транспорт изобщо няма. Това не е транспортна сисема, а транспоретн хаос", смята Караджов. 

Ето защо се създава национална транспортна схема. "За първи път в България по закон ще бъде задължително и ще има единна система, която обединява разписанията на влакове, на автобуси, на авиационен и воден транспорт. Основата на схемата стават жп превозите и разписанията, към които ще се синхронизират всички останали видове транспорт", обясни министърът.

"Целта на новия закон е всеки човек, всяко населено място да има достъпен и навременен обществен транспорт", посочи министърът. Той спомена, че има транспортна изолация за хиляди български граждани, като по данни на общините 738 населени места нямат никакъв транспорт, а 601 са с формално и на практика неработещо транспортно обслужване и само за 61 населени места НСОРБ дават ясна индикация, че разполагат с адекватен транспорт. ОЩЕ: Вицепремиерът контраатакува ПП-ДБ за жп транспорта: Те заложиха реформата, а сега говорят за корупция

Единен електронен билет

Министърът обяви, че с новия закон в основата на реформата стои интелигентната система, включва единен електронен билет и клирингова система и нациоанален транспоретн модел.

По думите му с този единен електронен билет ще може да се пътува с един единствен билет през цялото пътуване и той ще дава право на превоз

"За хората, които не желаят да използват електронни устройства, ще има магнитна карта", добави още министърът. Така с една транзакция хората ще могат да пътуват с влак, автобус, самолет или вътрешен или воден транспорт, както и с градски транспорт.

Клирингова система пък ще осигури справедливо преразпределение на средствата от един билет към всеки от операторите, съобразно дистанцията, която обслужва.

12-годишен договори

Министърът коментира, че е упълномощен да подпише договори за жп и пътнически превози за следващите 12 години с избраните изпълнители.

"Това е втората най-важна реформа по ПВУ и безспорно е най-сложаната в жп сектора, която е правена до този момент. Рискът беше поет съзнателно, защото става дума за българските железници, за защитата на обществения интерес и за гарантирането на европейските инвестиции. Планът изисква процедурата да бъде проведена по недискриминационен и конкуретен начин, включително чрез разделянето на услугата по отделни лотове. Съгласно проведения недискриминационен конкурс - в края на миналата година постъпиха само две оферти, това са на БДЖ и на "Ивкони". Договорите, които предстои да бъдат подписани, ще влязат в сила от 13 декември тази година", заяви Караджов. ОЩЕ: "Ще произведе частен монопол": ПП-ДБ са против 12-годишен договор за жп транспорта

