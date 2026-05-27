След години забавяне: Първа копка на нов участък от магистралата Русе – Велико Търново

Магистралата Русе - Велико Търново беше забравената. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който направи символична първа копка на изграждането на още 40.14 км от автомагистралата в участъка от Русе до Бяла. "Преди три години, когато бях регионален министър в последния служебен кабинет на Румен Радев, обявихме тази магистрала за национален обект. Пътят от Русе до Маказа е един от най-натоварените маршрути в България, но всички го бяха забравили", добави той.

Шишков припомни, че преди три години за 10 месеца са били одобрени 70 км от Подробните устройствени планове, подготвени са за отчуждаване и са създадени условия да започне строителство. "Единият лот вече се строи - обходът на Бяла", каза министърът.

"Три години по-късно не съм очаквал, че ще направим първа копка на този лот от Русе до Бяла. Очаквах, че ще направим проверка на строителството", заяви още той.

Министърът коментира, че времето сега започва да тече отново, като сроковете за завършване на двата лота на магистралата са до края на 2029 г. Той допълни, че за третия лот от Бяла до Велико Търново все още няма Подробен устройствен план.