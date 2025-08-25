Затруднения при купуването на е-винетки на 27 и 28 август

На 27 и 28 август вечерта са възможни затруднения при купуването на електронни винетки и маршрутни карти. Причината е актуализация на системата за събиране на пътни такси, съобщиха от Националното тол управление.

Планираните технически дейности ще се извършат:

на 27 август (вторник) от 20:00 до 01:00 ч. на 28 август;

на 28 август (сряда) от 20:00 до 01:00 ч. на 29 август.

От НТУ призовават шофьорите да закупят необходимите документи предварително, ако планират пътуване в този интервал.

ОЩЕ: Сериозни промени при еднодневната винетка: Вече ще важи 24 часа от покупката ѝ

Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане на изминатото разстояние чрез бордови устройства и GPS тракери при тежкотоварните автомобили над 3,5 тона.

От Тол управлението поднасят извинения за причиненото неудобство.