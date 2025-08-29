Войната в Украйна:

29 август 2025, 12:27 часа 374 прочитания 0 коментара
Затварят за кратко тунел "Витиня" към Варна

На 1 септември (понеделник) от 22 часа до 6 часа на 2 септември (вторник) ще се боядисват стените в тръбата за Варна на тунел "Витиня" на магистрала "Хемус". При изпълнение на дейностите ще бъде ограничено движението и пътуващите към Варна ще се пренасочват от 30-ти км на автомагистралата при пътна връзка „Витинска река“ по път I-1 София – Ботевград и път II-17 и ще продължават по магистралата при п. в. "Ботевград".

Дейностите ще се извършват през нощта, когато трафикът е по-слаб и не се затруднява пътуването на гражданите. Припомняме, че през тази седмица отново през нощта беше почистено съоръжението.

Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
