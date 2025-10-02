Затвор до 5 години за нелегални домове за възрастни

Народното събрание единодушно с 172 гласа "за" одобри на първо четене промени в Наказателния кодекс, с които се криминализира организирането и управляването на домове за възрастни хора без лиценз. Законопроектът е внесен от Министерския съвет. Управители на домове, които не спазват стандартите за качество и излагат живота или здравето на възрастните хора на опасност, ще подлежат на наказание до три години лишаване от свобода или пробация.

За лица, които предоставят услуги като дом за възрастни хора без лиценз и повторят нарушението в рамките на една година след наложена глоба, се предвижда до пет години затвор и глоба от 1000 до 5000 лв.

Ако юридическо лице се е обогатило от подобна дейност, имуществената санкция ще бъде 100 000 лв.

По-тежки наказания

Промените предвиждат по-сериозни наказания, ако престъплението е извършено от две или повече лица, предварително сговорили се, с използване на документ с невярно съдържание или подправен документ, с цел имотна облага, по поръчение на организирана престъпна група или при опасен рецидив.

Паралелно се изменя и Законът за социалните услуги. При предоставяне на социални услуги без лиценз глобите и имуществените санкции ще бъдат значително завишени – до 30 000 лв. При нарушения на законодателството и стандартите за качество санкциите могат да достигнат 25 000 лв., ако са довели до нарушаване на правата на потребителите.