Почина мечето, спасено край Смолян

Спасеното край Смолян мече е загубило битката за живот, съобщиха от Министерството на околната среда и води (МОСВ). Животното бе открито преди седмица в река Арда между селата Смилян и Кошница, след сигнал на тел. 112 от рибар.

След първоначалния преглед е установено, че е от женски пол, с рана в областта на врата, вероятно от няколко дни. В спасителната операция се включиха специалистите от РИОСВ - Смолян, Държавното горско стопанство – Смилян и фондация "Четири лапи".

От МОСВ посочват още, че със съдействието на фондация "Четири лапи" мечето по-късно е транспортирано и прегледано от ветеринарни специалисти в Благоевград. Прегледът е потвърдил, че състоянието на животното е тежко. То е било изтощено, с рани от ухапвания в областта на врата, усложнени от инфекция и паразитно заболяване. Специалистите са категорични, че няма следи от човешка намеса или огнестрелни рани.

След това животното е транспортирано за възстановяване в Центърът за защита на природата и животните в Добрич, където също са направили всичко възможно, за да подобрят състоянието му.