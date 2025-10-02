Българските герои от миналото оживяват с профили в социалните мрежи (ВИДЕА)

Развитието на технологиите вдъхва нов живот на българската история и националните герои от миналото. Чрез изкуствен интелект образите на Христо Ботев и Васил Левски се възраждат в социалните мрежи като реални, разказвайки от първо лице за събитията от своя живот. Видеа с националните герои бързо привлякоха внманието на потребителите онлайн и започнаха да се споделят от различни източници. Интересните клипове са разпространени в няколко платформи, а профилът е с името "Епоха Онлайн".

Към момента в TikTok страницата има над 1500 последователи, а харесванията продължават значително да се покачват. Вече публикуваните видеа са събрали доста положителни коментари и все повече потребители достигат до съдържанието.

„Започнахме съвсем случайно, в този проект ние сме екип от двама души. Един ден споделих тази идея с моя приятел и той се съгласи“, споделя един от авторите на видеата – Тихомир, пред "Телеграф".

„Идеята е да грабнем интереса към историята на все повече млади хора и ученици. Надяваме се, когато изгледат видеата, да отварят по-често учебника по история и да прочетат повече за човека във видеото“, добави Тихомир.

Тематиката

Първият видеоклип, който е качен в социалните мрежи, представя Христо Ботев и неговата чета. В него се разказва за един от най-героичните моменти в българската история – превземането на кораба "Радецки".

Едно от най-гледаните видеа в TikTok е посветено на двама от най-великите български герои – Христо Ботев и Васил Левски. Чрез възможностите на изкуствения интелект виждаме как двамата символично седят заедно на маса, а Ботев разказва историята на Дякона – за неговия живот, борбата му за свобода и саможертвата в името на България.

Видеото е въздействащо и вълнуващо за зрителите, което се потвърждава от впечатляващите над 73 хиляди гледания и повече от 5180 харесвания.

В мрежата е качена и историята за прочутия "лъвски скок" на Апостола – смелото му бягство от турски заптиета, което се е превърнало в символ на неговата дързост и решимост. Освен това, има и видео, посветено на последните мигове от живота на Васил Левски – обесването му, представено по драматичен и въздействащ начин.

"Образите се правят много интересно, първо събираме от Гугъл около десет от най-известните портрети за историческите личности и тогава включваме програма, на която задаваме да направи модерен образ от снимките и така виждаме крайния ефект", разказва Тихомир, цитиран от "Телеграф".

Към момента в "Епоха Онлайн" могат да се видят видеа за хан Крум и за пътешествията на Алеко Константинов.

"Клиповете се качват един път в седмицата. В четвъртък споделяме информативно, а в неделя цялото видео. Един клип се прави за един ден, но преди това първо набелязваме тема и започваме да търсим информация за историята и после включваме изкуствен интелект, за да съединим всичко", добавя още авторът на проекта.