Земята е "скрила“ най-ценните си ресурси още в най-дълбока древност

Древните тектонични сблъсъци, датиращи отпреди милиарди години, са от решаващо значение за откриването на редките минерали, които захранват съвременните технологии, съобщава сайтът Phys.org, позовавайки се на изследване на учени от Австралия.

Проучването показва силна глобална връзка между древните зони на субдукция – местата, където се сблъскват тектоничните плочи, и образуването на залежи от редкоземни елементи и магмени карбонатити, за които е известно, че съдържат тези ценни ресурси, се посочва в изявление на Университета в Аделаида.

Редкоземни елементи

Редкоземните елементи са група от 17 химични елемента (15 лантаноида и скандий и итрий), които са от критично значение за високотехнологичните индустрии и зелената енергия. Без тях е немислимо днешното производство на електромобили, отбранителна техника, вятърни турбини и смартфони, но откриването на икономически жизнеспособни находища остава сериозно глобално предизвикателство, предава БТА.

Изследователският екип, ръководен от Университета в Аделаида, е реконструирал геоложката история на Земята за последните два милиарда години чрез усъвършенствано моделиране на тектоничните плочи.

Учените установили, че древните зони на субдукция са свързани с около две трети от карбонатитовите залежи, със 72 процента от залежите на редкоземни елементи, образувани през последните 1,8 милиарда години, и с до 92 процента от по-старите находища.

Резултатите предоставят убедителни доказателства, че тези зони играят фундаментална роля за създаването на условията, необходими за формирането на редкоземни залежи, каза проф. Карл Спандлър от Университета в Аделаида.

„Проучването показва, че предпоставките за тези ключови минерални ресурси са съществували преди милиони, дори милиарди години“, посочи той, като добави, че идентифицирането на такива древни зони може значително да насочи бъдещите търсения.

Какво съхранява мантията

Публикуваното в Science Advances изследване показва още, че мантията на Земята може да съхранява обогатени зони за изключително дълги периоди, преди да възникнат подходящите условия за формиране на залежи.

Според екипа тези региони обхващат около 35 процента от континенталната кора, като най-богатите находища се намират в припокриващи се зони на субдукция.

Откритията могат да насочат бъдещи проучвания на полезни изкопаеми и да дадат нови прозрения за ролята на дълбоките геоложки процеси във формирането на континентите и природните ресурси.