Революция в Бундеслигата: Дама ще командва мъжете в Германия, поема елитен отбор

Световният футбол вече навлиза в революция, като в немската Бундеслига ще станем свидетели на първата жена треньор, която ще поеме елитен отбор в Германия. Става въпрос за Мари-Луиз Ета, която вече официално е назначена като временен старши треньор на Унион Берлин. Столичният клуб даде на последния в Бундеслигата Хайденхайм първата му победа за 2026 г. Това доведе до уволнението на вече бившия треньор на Унион Щефен Баумгарт.

Мари-Луиз Ета вече води Унион Берлин

Мари-Луиз Ета е първа в много отношения, що се отнася треньорската професия при дамите във футбола. През 2023 г. тя стана първата жена помощник-треньор в Бундеслигата, когато влезе в щаба на Унион. В началото на 2024 г. тя записа името си срещу още един рекорд. Тогавашният треньор Ненад Биелица беше наказан и тя се превърна в първата жена, водила елитен тим в Германия директно от тъчлинията. Тогава Унион Берлин победи Дармщат с 1:0.

Ета е изправена пред труден дебют

След загубата с 1:3 от Хайденхайм Унион Берлин остана на 11-то място в Бундеслигата с актив от 32 точки след изиграването на 29 мача. Формата на столичани е много лоша, като те записаха 1 победа, 1 равенство и цели 3 загуби в последните си 5 мача. дебютът на Мари-Луиз Ета ще дойде в много ключов мач. Унион Берлин е домакин на Волфсбург в събота, 18 април, от 16:30 ч. “Вълците“ се борят да не изпаднат от Бундеслигата, като са на предпоследното 17-то място с 21 точки.

