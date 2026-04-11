Най-важните новини за деня: 11 април 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 11 апри 2026 г.

"НИКОЙ НЕ СМЕЕ ДА ЗАКРИВА ЧАСТНИ БОЛНИЦИ И ЗАТОВА ЩЕ СЕ ЗАКРИВАТ ДЪРЖАВНИ": КВАЗИПАЗАРЪТ НА БЪЛГАРСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Българското здравеопазване се развива в абсурдни и нелогични "квазипазарни" условия. Броят на болниците у нас ще продължава да расте, защото никоя партия няма да излезе с предложение за закриване на ненужни частни болници и по този начин ще се наложи да се закриват закъсали държавни и общински болници. Такъв анализ направи бившият министър на здравеопазването доктор Мими Виткова.

САЩ ЗАПОЧВАТ ДЕБЛОКИРАНЕ НА ОРМУЗКИЯ ПРОТОК: нОВИНА ОТ ТРЪМП И "ПОЗИТИВНА АТМОСФЕРА" В ИСЛАМАБАД (ВИДЕО и СНИМКА)

Американският президент Доналд Тръмп заяви в събота, че Съединените щати са започнали „процеса на деблокиране на Ормузкия проток “, като за пореден път атакува държави, които според него не правят достатъчно, за да осигурят сигурността на този ключов морски маршрут, блокиран от Иран, предаде френският уважаван всекидневник Le Monde. „Сега започваме процеса на прочистване на Ормузкия проток като услуга за страни по света, включително Китай, Япония, Южна Корея, Франция, Германия и много други“, написа американският президент в своята платформа Truth Social. Според него е невероятно, че "им липсва смелостта или волята да свършат работата сами".

ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ВАЛЯТ ПРЕДИЗБОРНИ ПАРИ: ВИЖТЕ КОЙ КОЛКО ПОЛУЧИ ОТ ДАРЕНИЯ (ГРАФИКА)

В третата седмица на предизборната кампания средствата, насочени към участниците нарастват. Към 10-и април 2026 г. формациите са привлекли общо 1 217 354 евро от симпатизанти и кандидати, отчита Институтът за развитие на публичната среда. По осем формации са получили дарения от физически лица и средства от кандидатите в своите листи. Данните показват, че формацията на Румен Радев „Прогресивна България“ е получила 779 834 евро дарения към 10 април, на второ място е ДПС на Делян Пеевски с 300 350 евро дарения, следвани от ПП-ДБ с 44 671 евро и „БСП – Обединена левица“ с 42 000 евро.

В НАВЕЧЕРИЕТО НА ПРЕГОВОРИТЕ В ИСЛАМАБАД: СРЕЩИ С ПОСРЕДНИКА И ИЗРАЕЛСКИ АТАКИ В ЛИВАН(ВИДЕО)

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф се е срещнал с вицепрезидента на САЩ Джей Д. Ванс, докато в Исламабад започват преговори с Иран, насочени към прекратяване на войната, започнала на 28 февруари в Близкия изток, предаде френският уважаван всекидневник Le Monde. „С началото на преговорите в Исламабад, пакистанският премиер Шехбаз Шариф се срещна с Джей Д. Ванс “, се казва в изявление на кабинета на премиера.

REUTERS: САЩ СВАЛЯТ САНКЦИИ СРЕЩУ ИРАН И ВРЪЩАТ 6 МЛРД. ДОЛАРА НА ТЕХЕРАН

САЩ са се съгласили да премахнат най-важните санкции срещу Иран и да разблокират замразени ирански активи на стойност около 6 млрд. долара, държани в Катар, като знак за "сериозност" в рамките на мирните преговори, които текат в Исламабад. Това съобщава висш ирански източник пред агенция Reuters. Твърди се, че този ход е директно обвързан с осигуряването на безопасен транзит през ключовия транспортен маршрут - Ормузкия проток.

СТРЯСКАЩА ИИ ЗАПЛАХА ЗА БАНКИТЕ И КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕДИЗВИКА РЕАКЦИЯ НА САЩ

Американските власти спешно организираха среща на ръководителите на най-големите банки в САЩ. Срещата беше организирана от министъра на финансите на САЩ Скот Бесент и председателя на Федералния резерв Джером Пауъл. Причината за това извънредно събиране е появата на новия модел изкуствен интелект (ИИ) на компанията Anthropic – Claude Mythos.

ВЕЧЕ ПОД 30% ОТ РУСНАЦИТЕ СЕ СЕЩАТ ЗА ПУТИН КАТО ГИ ПИТАТ КОЙ ЩЕ ГИ СПАСИ(ОБЗОР - ВИДЕО)

Абсолютно историческо движение надолу на рейтинга на руския диктатор Владимир Путин не къде да е, а в самата Русия. Още една руска социологическа агенция отчита тенденцията – този път става въпрос за ВЦИОМ. Само за седмица рейтингът на Путин е паднал с 2,3% и вече е 67,8% - в периода 30 март до 5 април, като спадът отразява стойността спрямо последната седмица на март.

НА СТАРТА НА ПРЕГОВОРИТЕ ЗА МИР С ИРАН: ТРЪМП ОБЯВИ КАКВО ЩЕ Е ДОБРО СПОРАЗУМЕНИЕ И УВЪРТА ЗА ОРМУЗКИЯ ПРОТОК(ВИДЕО)

Днес, 11 април, в Исламабад започва първият кръг преговори за устойчив мир в Иран. Водена от председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, иранската делегация вече пристигна, очаква се скоро там да дойде и американският вицепрезидент Джей Ди Ванс. Това, което засега се знае, е, че първоначално разговорите ще започнат чрез посредници – т.е. двете страни поотделно ще говорят с Пакистан, а след това, по-късно през деня, се очаква да има вече директни преговори между Иран и САЩ.

ПОЧТИ ПОЛОВИНАТА ОТ НОВИТЕ ПЕНСИИ СА ИНВАЛИДНИ, БЪЛГАРИТЕ МАСОВО СЕ ПЕНСИОНИРАТ ПО-РАНО

Почти половината от новоотпуснатите пенсии у нас са инвалидни. 42% от всички нови пенсии са именно такива. По официални данни инвалидни пенсии поради общо заболяване са отпуснати на над 41 000 души, което е ръст от 3,3% спрямо 2024 г.

За разлика от тях, пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест остават без промяна – през 2025 г. те са отпуснати на 53 лица, също както и през 2024 г.

Средната възраст за получаване на инвалидна пенсия е 54 години и 8 месеца при среден стаж от 15 години.