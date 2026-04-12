Падне ли Орбан днес, за Вучич става страшно

Сърбия е нащрек в очакване на унгарските парламентарни избори днес. Противниците на президента Александър Вучич се надяват на падането на премиера Виктор Орбан, докато неговите поддръжници правят всичко възможно, за да му помогнат да спечели. Всъщност, евентуален неуспех на силния човек на Будапеща може сериозно да дестабилизира властта в Сърбия.

Тандемът

Този тандем се засилва непрекъснато от години, особено след руската инвазия в Украйна през 2022 г., до степен да бъде определян като почти стратегическо партньорство. Политическите връзки между партията Фидес на Виктор Орбан и Сръбската прогресивна партия на Александър Вучич се превърнаха в един от най-здравите съюзи в региона, въпреки раните от миналото. Те обаче не тръгват от една и съща изходна точка — Виктор Орбан започва политическия си път като прозападен дисидент в либералната партия Фидес, докато Александър Вучич влиза в политиката чрез силно антизападната Сръбска радикална партия. И двамата обаче успяват да се „адаптират“, за да насърчават днес ценностите на нацията и семейството, като същевременно омаловажават индивидуализма и върховенството на закона.

Услуга за услуга

С наближаването на изборите в Унгария на 12 април, представители на сръбските власти открито призоваха гражданите с двойно сръбско и унгарско гражданство — около 85 000 избиратели според официалните данни — да гласуват за Фидес. Председателят на СПП Милош Вучевич заяви, че неговата партия „напълно подкрепя победата на Орбан“, като счита, че неговият триумф ще гарантира „възможно най-добрите отношения между Сърбия и Унгария“.

Очаквана ответна услуга. Съвсем наскоро, в края на март, по време на частичните местни избори в Сърбия, председателят на Съюза на унгарците във Войводина /СУВ/, който служи като политическа връзка между Будапеща и Белград — Балинт Пастор — призова избирателите от унгарското малцинство да гласуват за СПП. Той също така призова да се подкрепи Орбан в неделя, подчертавайки политиката му за подкрепа на унгарците в чужбина.

Орбан се обръща директно към сърбите

В същото време премиерът Орбан се обърна директно към сръбските избиратели, изпращайки писма до гражданите от унгарски произход с послание, че „бъдещето на нацията е заложено на карта“ на тези избори и че във времена на криза „унгарците могат да разчитат само един на друг“. Според Ивана Ранкович от Белградския център за политика на сигурност (BCBP), кампанията на Виктор Орбан в Сърбия е улеснена от неговите инвестиции във Войводина. „Някои медии, като Magjar So, Het Napa и RTV Panon, получават финансова подкрепа от унгарското правителство чрез фондация „Бетлен Габор“, която отпуска средства за църкви, културни институции и медии, а в замяна те открито подкрепят и разпространяват пропагандата на Орбан“, обяснява тя. Финансова подкрепа се предоставя и на унгарските общности, особено на предприемачи и земеделци, близки до СУВ, чрез фондация „Просперитати“.

Става дума за сътрудничество между два авторитарни режима, функциониращи в рамките на формално демократични институции.

Моделите на политическо управление на Александър Вучич и Виктор Орбан са сходни, както и техните идеологически позиции. „Става дума за сътрудничество между два авторитарни режима, функциониращи в рамките на формално демократични институции“, анализира политологът Деян Бурсач пред Радио Свободна Европа, като подчертава, че и двете системи се характеризират със силен държавен контрол и слаби институции. На практика Александър Вучич почти копира политическия модел на Орбан: подкопано върховенство на закона, отслабени институции, контрол върху медиите, изградена пропагандна машина с помощта на общи консултанти и „спин-доктори“, като мозъчния тръст Századvég и някои израелски съветници, широко разпространена корупция, клиентелистки мрежи, конфликти с академичните среди, поляризирано общество и постоянно посочване на „врагове“ — Украйна и Зеленски за Унгария, албанците от Косово, хърватите или Запада за Сърбия. Много анализатори смятат, че опитът за саботаж срещу газопровода „Турски поток" в Сърбия миналата събота, в навечерието на католическия Великден, е бил организиран с цел да се опита отлагане на изборите.

Енергийна зависимост

По инициатива на двамата „политически близнаци“, техните страни си сътрудничат по важни инфраструктурни и енергийни проекти, включително железопътната линия Белград–Будапеща и проекта за петролопровод, свързващ Сърбия с руската система „Дружба“. Това ниво на сътрудничество е особено видимо днес в енергийния сектор и чрез преговорите относно сръбската петролна индустрия (NIS), които навлязоха във финална фаза през март 2026 г. Унгарската компания MOL се очаква да придобие руския мажоритарен дял от 56,15%, ако сделката бъде финализирана през май.

Външнополитическите им ориентации също укрепват съюза им: Белград и Будапеща поддържат тесни отношения с Москва и Пекин, което често ги поставя в конфликт с Брюксел. В същото време Унгария на Виктор Орбан е основен поддръжник на разширяването на ЕС към Западните Балкани, особено към Сърбия. Според Ивана Ранкович основната цел е да се спечелят бъдещи съюзници в рамките на ЕС, които споделят възгледите на Орбан.

Идилията

Тази „идилия“ не свършва дотук. Според множество източници, компании, свързани с обкръжението на Виктор Орбан, са получили изгодни договори в Сърбия. Седмичникът "Радар" подчертава ролята на зетя на Орбан — Ищван Тиборц, един от най-богатите хора в Унгария. Той попадна в центъра на вниманието, когато през 2024 г. неговата компания придоби единадесет луксозни сгради в Нови Белград, в които се помещават централите на някои от най-големите сръбски компании като Nestlé, Adidas и Philip Morris. Преди това Тиборц стана известен в Сърбия чрез компанията си Elios, която инсталира улично осветление в градовете на страната — именно с нея той започва дейността си там през 2014 г. Според Белградския център за политика на сигурност, обществените поръчки са били структурирани така, че да отговарят само на една компания, която в крайна сметка печели договора. Така дъщерното дружество на Elios създава консорциум с фирми, свързани или с близки до СПП, или с държавата.

За онази част от Сърбия, която се надява на падането на Виктор Орбан, предстоящите избори ще решат дали ще има край на корупцията и подкопаването на институциите. Тази част от населението си спомня, че миналата пролет, в разгара на студентските протести, Виктор Орбан изрази подкрепа за СПП във видео, в което осъди протестите, повтаряйки реториката на управляващите в Белград. „Чужди сили искат да се намесят в живота на сърбите. Същото се случва и тук“, заяви той. В същото време кметът на Будапеща — екологистът Гергели Карачони от партията „Парбесед“ — тържествено посрещна през април 2025 г. 80 сръбски студенти, пристигнали с велосипеди по пътя си към Страсбург, за да настояват за върховенство на закона. Коя от „двете Унгарии“ и „двете Сърбии“ ще си партнират след изборите в неделя?

Източник: БГНЕС