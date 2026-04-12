Италиански гигант е в беда: губи няколко звезди, ако изпусне Шампионска лига

Един от световните грандове е пред сериозен проблем, ако не успее да се класира за Шампионска лига. Ювентус ще трябва да се раздели с поне 3 от големите си звезди, ако завърши извън топ 4 на италианската Серия А. Става въпрос за полузащитника Кефрен Тюрам и бранителите Пиер Калюлю и Глейсон Бремер, информира "La Gazzetta dello Sport". Ако останат извън Шампионска лига, “бианконерите“ ще изпуснат доста солидни средства, а и самите играчи ще искат да участват в най-престижния клубен турнир.

В момента, след изиграването на 32 мача, Ювентус се намира в топ 4 на Серия А, което ще му донесе класиране в Шампионска лига, но Комо, който е изиграл мач по-малко, е само на 2 точки зад отбора от Торино, тази година Италия няма шанс да получи допълнително 5-то място за класиране в Шампионска лига, тъй като това се определя от участието на тимовете в европейските клубни турнири, а този сезон то със сигурност не беше задоволително. Така Ювентус ще изгуби много пари, ако не се класира за Шампионска лига.

Тюрам, Калюлю и Бремер могат да бъдат продадени на печалба

Това, заедно със самия факт, че “бианконерите“ няма да участват в “турнира на богатите“, ще ги принуди да се разделят с Тюрам, Калюлю и Бремер. Французите пристигнаха на “Алианц стейдиъм“ съответно през лятото на 2024 г. за 20.6 милиона евро и през лятото на 2025 г. за 14.3 милиона евро. Бразилецът се присъедини към Ювентус през лятото на 2022 г. срещу 51.3 милиона евро. В момента, според специализирания сайт “Transfermarkt“ Тюрам е оценен на 40 милиона евро, а Калюлю – на 32 милиона евро. А за Бремер “ Tuttosport“ съобщи, че е получил цена от 60 милиона евро за предстоящия летен трансферен прозорец.

