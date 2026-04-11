На Велика събота: Близки и почитатели изпращат славея на Странджа – Янка Рупкина

11 април 2026, 9:18 часа 531 прочитания 0 коментара
Поклонението пред Янка Рупкина ще бъде на 11 април, събота, в катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" в Бургас. То ще започне от 11:00 ч., а от 13:00 ч. опелото в нейна памет ще отслужи Сливенският митрополит Арсений, съобщиха от Община Бургас.

Народната певица Янка Рупкина почина на 87-годишна възраст след продължително боледуване. Рупкина е родена на 15 август 1938 г. село Богданово, община Средец. Рождената и дата по документи обаче е 25 август 1938 г. 

Мартин Стоянов
Мартин Стоянов
Погребение Смърт Янка Рупкина
