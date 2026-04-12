12 април 2026, 9:35 часа
Великденското примирие в Украйна: Числата. И в Русия, и в Украйна недоволстват за производството на дронове и ракети (ОБЗОР - ВИДЕО)

След 16:00 часа на 11 април са регистрирани 469 случая на нарушения на обявеното от руския диктатор Владимир Путин примирие. А именно – извършени са 22 руски пехотни атаки, 153 артилерийски обстрела и 19 удара с дронове-камикадзе ("Ланцет", "Мълния") плюс 275 атаки с FPV дронове. Специално за "Ланцет" и "Мълния" украинският военен телеграм канал "Офицер" иронизира, че цяла вечер и през цялата нощ с такива дронове е обстрелван Краматорск. В рамките на 11 април, до 22:00 часа, Русия е хвърлила 182 авиобомби по цели в Украйна, изстреляла е общо 3928 дрона-камикадзе и 2454 артилерийски снаряда – това гласи снощната сводка на украинския генщаб.

Тези числа изглеждат много впечатляващи, особено щом говорим за примирие, но масово в украински военни мониторингови канали това всъщност се брои за примирие. Защото – само за предишните 3 денонощия, в 2 от тях Русия изстреля над 10 000 FPV дрона, а на 10 април бяха над 8100. Авиобомбите редовно са над 230-250 за 24 часа, а артилерийският обстрел е мащаби от между 3100 до 3900 снаряда за денонощие.

На този фон, един от многото прокремълски Z-канали в Телеграм в лицето на "Беларуски силовик" обяви, че Русия съкращава производството на ракети. "Причината е проста – съкращения на бюджета", пише в публикацията. Според канала, приоритет се дава на щурмовите дронове, защото са "евтини, надеждни и прости". Обаче дори в тази област бюджетите се съкращават.

"Ще има по-малко изстрелвания на ракети. Дронове също. Вече няма да има хиляда щурмови безпилотни летателни апарата и 50 ракети в рамките на една вълна", твърди каналът. Написаното съвпада с думи, които изрече не толкова отдавна руският пропагандист и популярен тв водещ Владимир Соловьов – ОЩЕ: Соловьов: Намаляваме производството на военни дронове в пъти, няма пари (ВИДЕО)

Генерал Кирило Буданов, ръководител на украинската президентска администрация, обаче също каза, че в Украйна положението с оръжията не е розово. По думите му, за всичко украинският военнопромишлен комплекс зависи от западните части и компоненти. Дори за дроновете 3D принтерите са западни, заяви той. И подчерта, че Украйна е загубила способностите си сама да прави някои компоненти – а е можела преди 20 години. Като важен пример украинският генерал даде насочващи/навигационни системи (за ракети и т.н.) и добави, че съюзниците на Украйна не ѝ продават определени елементи. "Ние сме консуматори, нищо повече – от тази база трябва да тръгнем", заяви Буданов – ОЩЕ: Украйна е постигнала такова предимство на фронта, че Путин ще се чуди какво да каже на Тръмп

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Към момента на публикуване на този обзорен материал няма сутрешна сводка от украинския генщаб, няма сводка и от руското военно министерство за атаки с украински далекобойни дронове - тя се появи малко по-късно и в нея се казва, че са свалени 5 далекобойни украински дрона, 4 от които над Ростовска област и 1 над Белгородска. Според сводката на украинския генщаб от снощи, само в Покровското направление и в направлението от Торецк към Константиновка е имало двуцифрен брой руски пехотни атаки за последното денонощие – 18 отбити руски пехотни атаки в Покровското направление и 19 в направлението към Константиновка. В Краматорското и Ореховското направление не е имало нито една руска пехотна атака до 22:00 часа на 11 април по украинските официални данни. В останалите направления руските пехотни атаки са между 3 и 6.

"Паритетът във военния потенциал в зоната на контакт се запазва. Тази ситуация е от полза за Киев, чиято единствена цел на съществуване остава източването на икономическите, военните и човешките ресурси на Русия", заключва руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" в седмичния си обзор.

Отново фокус към Запорожка област – там се появи бившият британски премиер Борис Джонсън, който е прекарал 48 часа с украински военни в близост до фронта. Отделно, бившият съветник на кмета на Мариупол Петро Андрющенко публикува видеокадри как бива местена руска военна техника именно в Запорожка област – изглежда се натрупват резерви предвид трудностите за руснаците в Олександриевското направление, северно от Гуляйполе:

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец публикува нов анализ, фокусиран именно върху Запорожка област. Той смята, че очевидно командването на 58-ма общовойскова руска армия, която действа в Ореховското направление (най-западната част на Запорожка област), е надценило силите си в опит да стигне до позиции за обкръжаване на град Орехов. И макар Машовец да посочва, че 58-ма армия има сериозни ресурси, то според него те не са достатъчно сериозни, за да бъде овладяна ивица от над 50 километра (линията Малокатериновка – Комишуваха и от района на Белогорск до района на Приморск). Примерът как 58-ма армия се проваля е неуспехът ѝ след 6 месеца боеве да превземе Степногорск, като Машовец сега пише, че руснаците се мъчат да удържат някои оставащи им позиции там и да не отстъпят изцяло – ОЩЕ: Украинското село, в което животът на руския войник е не повече от 12 минути

Машовец предупреждава и за друго – точно при Степногорск и Приморск руските части са разтеглени в тясна ивица и е удобно тя да бъде удряна с тактически контраатаки. Затова и руснаците опитват да пробият откъм Мала Токмачка, по-на изток, но не успяват и там. Машовец счита, че най-вероятно скоро почти всички сили на 58-ма армия ще бъдат хвърлени срещу Мала Токмачка и съответно за превземане на Орехов, а не да се пробие през Приморск, за да има руската артилерия директни позиции за стрелба по областния център град Запорожие. Украинският анализатор обръща внимание на данните за струпване на руска военна техника през Мариупол и Мелитопол и напомня, че Пета и 35-та общовойскови руски армии "пълзят" от изток, откъм Гуляйполе, към Орехов.

Все по-големите украински възможности за удари с дронове и ракети в руския тил продължават да се показват. На руския диктатор Владимир Путин беше докладвано, че е имало опит за въздушен удар срещу космодрума в Плесецк. Лично ръководителят на "Роскосмос" Дмитрий Баканов го каза – атаката е станала преди 2 седмици, при изстрелване на руски сателити в ниска околоземна орбита. На този фон, в един от най-важните руски военни заводи избухна пожар – научете Още: В Русия гори единственият завод за изтребители Су-35 и Су-57 (ВИДЕО)

Ивайло Ачев
