Само за час: Невероятна избирателна активност в Унгария (ВИДЕО)

Днес, 12 април, Унгария гласува за нов парламент - избори, които се считат за исторически и реална възможност властващият над десетилетие и половина Виктор Орбан да бъде свален от власт. А че желание да бъде изразена народната воля в Украйна има гласят и първите експресни данни за изборите.

Само за час, от 6:00 часа до 7:00 часа сутринта, при отварянето на секциите вече 3,46% от имащите право на глас в Унгария са гласували. Това е почти двойно повече, отколкото на предишните избори за парламент в Унгария. Основният съперник на Орбан е Петер Мадяр, лидер на партия "Тиса" - той тръгна именно от редиците на Орбан, но отдавна му се опълчи - ОЩЕ: Кой е Петер Магяр, обявил "началото на края" за Виктор Орбан: Някога съюзник, сега враг (ВИДЕО)

Какво ще се случи, ще е ясно след 19:00 часа българско време, когато затварят избирателните секции в Унгария. Но вече има прогнози в борси за залози като Polymarket, че "Фидес" на Орбан ще загуби с 18% на 82%!

За Орбан обаче надежда има – в унгарските избори за парламент има силен мажоритарен елемент, а неговото управление извърши прерайониране. 106 от унгарските депутати се избират на мажоритарен принцип т.е. в еднимандатен район и на принципа "победителят взема всичко", а 93 – на пропорционален, в многомандатен район. В едномандатните райони има само 1 тур и печели този, който има най-много гласове.

Очакванията - ще бъдат ли реалност?

Прогнозите на 21 изследователски центъра - "Тиса" води с 16–19% сред избирателите, решили да гласуват. По-голямата част от анкетираните в редица проучвания очакват "Тиса" да спечели с малка разлика или да осигури мнозинство от две трети на изборите (48%), докато 35% от избирателите очакват "Фидес" да спечели мнозинство. В рамките на тези групи, равен дял – по 23% от всяка страна – очакват мнозинство от две трети.

Последната прогноза, базирана на обобщени данни на Median, показва, че "Тиса" може да осигури между 138 до 142 депутатски места (над прага от две трети от 133), докато "Фидес" може да падне до 49–55 места.

Изборите обаче вече не са само за това кой печели, а дали резултатите ще бъдат достатъчно убедителни, за да бъдат приети от широкото мнозинство.

